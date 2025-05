Seis conductores dan positivo en alcohol cada día en Extremadura

¿Ha subido alguna vez al coche después de haber bebido alcohol? Si lo ha hecho, es posible que sea uno de los 2.270 ... extremeños que fueron sorprendidos el pasado año cuando conducían bebidos al volante. Esa cifra indica que cada día son 'cazados' seis conductores con exceso de alcohol, una cifra que aumentará si finalmente entra en vigor la norma que plantea reducir la tasa máxima de alcohol permitida.

«Hay que acabar con la duda de si se va a dar positivo, porque hay gente que se la juega y sube al coche después de tomar tres cervezas porque piensa que no va a dar positivo. Con la nueva reforma directamente se evitará que el conductor arriesgue porque sabrá que dará positivo», reflexiona Diego Yebra, fiscal delegado de Tráfico en Extremadura.

En su caso, el cambio que prevé la ley no le afectará puesto que a la Fiscalía sólo llegan las tasas de alcoholemia que superan los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. En esos casos se inicia un procedimiento penal en el que se impone prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Y además, se retira el carné de conducir. En 2023 fueron 888 los procedimientos penales tramitados en la región.

Por debajo de esa tasa de 0,60 no se comete un delito, pero sí hay multa económica de hasta 1.000 euros.

Las jefaturas de Tráfico cifran en 1.442 las denuncias administrativas impuesta el año pasado: 662 en la provincia de Badajoz y 780 en la de Cáceres. Las cifras indican que cada día se detectan en la región una media de seis infracciones, cifra que aumentará si finalmente se aplica la iniciativa presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para reducir la tasa.

En la actualidad, la tasa máxima permitida se sitúa 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, pero la nueva ley plantea reducirla a 0,10.

Por encima de 0,25 la multa ahora es de 500 euros y conlleva la retirada de 4 puntos de carné. Y mayor es el castigo cuando la tasa se sitúa entre 0,5 y 0,6: en esos casos la sanción se fija en 1.000 euros y se pierden 6 puntos en el carné.

En Extremadura, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico interceptaron el pasado año a más de 1.400 conductores que habían bebido. De ellos, en torno a 350 tuvieron consecuencias penales por superar la tasa de 0,60.

«El problema del alcohol es que no afecta a todo el mundo por igual. Hay personas con síntomas evidentes de estar afectados que dan una tasa de 0,40 y conductores con 0,60 que aparentemente no están influenciados. Por mi experiencia, lo mejor es no llevar alcohol en el organismo porque las consecuencias de beber pueden ser terribles», explica el sargento 1º Tomás Robles, del Sector de Tráfico de Extremadura.

Recuerda este mando que cuando él ingresó en Tráfico hace ahora 17 años resultaba muy frecuente que los conductores subieran al coche después de beber. «Desde que se estableció una tasa máxima de alcohol y se comenzó con la retirada de puntos, la siniestralidad se ha reducido de forma notable en las carreteras».

Menos positivos

Añade el sargento 1º que la prueba de que los conductores están concienciados es que en los controles actuales apenas se detectan positivos, situación muy distinta a la que se vivía hace quince años, cuando era habitual que en un solo control «hubiese un mínimo de 10 o 12 positivos». «Y si no había más es porque la gente se enteraba de que estábamos allí y dejaban de pasar».

Cree Robles que para combatir el alcohol es necesario insistir en los controles y aprovechar los mensajes que se lanzan a través de los medios de comunicación. «Porque al mismo tiempo que se detectan menos positivos, nos encontramos con otra realidad: en muchos de los accidentes de tráfico con fallecidos y lesionados graves nos encontramos que en los análisis de sangre se detecta la presencia del alcohol y las drogas. Eso quiere decir que sigue estando presente en los siniestros».

Evidencias más que sobradas de que se bebe más de lo permitido tiene la Fiscalía de Tráfico de Extremadura. Su responsable, Diego Yebra, considera excesivas las causas judiciales abiertas por alcoholemia y reclama medidas para seguir convenciendo a los conductores del riesgo que supone beber.

De esa preocupación hablan también los datos difundidos por el Plan Nacional Sobre Drogas, que sitúan en una horquilla de entre el 30 y el 50% el porcentaje de accidentes de tráfico graves en los que está presente el alcohol, a lo que hay que sumar otro 10% en los que se detecta la presencia de drogas.

Riesgos en la conducción

Falta de seguridad, conducción más agresiva, peor percepción de las señales de tráfico, menor concentración, mayor tiempo de reacción, somnolencia y alucinaciones son los seis efectos que se relacionan con el alcohol, razón por la que se combate su consumo al volante.

En todo caso, el proyecto de ley para rebajar la tasa máxima de alcoholemia todavía no ha sido aprobado por lo que sigue vigente el límite de 0,25 miligramos por litro de aire espirado, que baja a 0,15 para los conductores noveles y para los conductores profesionales.

Confirma el sargento 1º Tomás Robles que la preocupación de los agentes de Tráfico es constante y que los controles se repiten en las carreteras de la región para prevenir accidentes. Aunque destaca que son muy pocos los conductores en los que se miden tasas de alcohol por debajo de 0,25. «Eso quiere decir que son muchos los automovilistas que tienen claro que la mejor tasa para conducir es la tasa 0,0. Eso era impensable hace unos años», concluye