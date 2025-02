Sara Dorado: «Las redes nos hacen atrevidas»

Sara Dorado (Badajoz, 1988), pacense del barrio de Pardaleras, hija de profesor y enfermera, estudiante en Los Pinos, el Zurbarán y la Universidad de Extremadura, ... donde se graduó en Arquitectura Técnica. Acabó la carrera en plena crisis de 2008, el mundo de la construcción estaba patas arriba, no quería pasar por la precariedad laboral ni admitir ciertas prácticas y se centró en su blog personal de moda. En Lisboa, donde pasó un tiempo acabando su trabajo fin de carrera, se entusiasmó con la moda vintage y nació la idea de abrir una tienda de esta tendencia en Badajoz. Empezó comprando ropa vintage en la mejor tienda de este estilo de Lisboa y mostrándola en su blog. Se vendía bien, aumentaban los seguidores, la exponía en Ifeba… Pero llegó el momento de escoger: quedarse en el blog o abrir una tienda física.

–¿Qué decidió?

–Encontré un espacio coworking en la calle Felipe Checa, en el Casco Antiguo de Badajoz, que era ideal para empezar de manera profesional: fotografiar las prendas, colgarlas, atender a las clientas… Tuve la suerte, además, de irme a un espacio del local con escaparate. Se cumplía así mi sueño de tener una tienda física 100%. Abría solo por las tardes, por las mañanas trabajaba en una inmobiliaria. Hice un máster de la revista Elle sobre Comunicación y Lujo.

–¡Qué master más 'cool'!

–Fue un regalo de mis padres y un punto de inflexión: o me dedicaba 100% a la moda o me buscaba la vida en la arquitectura y opté por la moda creando 'Dorado Vintage', abriendo local propio en Juan Carlos I y contratando una empleada. El negocio creció y empecé a formar parte de proyectos del Casco Antiguo que impulsaban las ventas, anunciaban eventos… Pero en esa calle estaba estancada y me vine al local actual, en el número 1 de Francisco Pizarro, la primera tienda del Casco Antiguo en la calle comercial más bonita de Badajoz.

–Y se convierte en algo así como 'Sara la del Barrio'.

–Esta tienda es muy de barrio y al dar el salto a este local, visualmente más amplio, también empiezo a ligar mi 'ser muy de barrio' con la tienda y a comunicarlo. Empiezo por mí mismo, quitándome de la cuenta de Amazon. Me invento una sección en Facebook e Instagram llamada 'Martes por el barrio' en la que cada martes escojo un local del Casco Antiguo que me gusta, lo visito, grabo un vídeo, cuento por qué me gusta… Es una bonita manera de dar a conocer negocios a pie de calle como el mío, que suben la verja todos los días con esfuerzo y hacen más bonita la ciudad. En diciembre, hará un año que abrí. He hecho unos 20 'Martes por el barrio' y me he sentido muy bien acogida, creo que la gente del Casco Antiguo me cree y yo creo en el Casco Antiguo.

–¿Sigue con el vintage?

–Tengo moda vintage selectiva, ropa actual, joyas de diseño propio, gafas de sol que personalizo y también algunos productos nuestros, de Extremadura, de Badajoz como láminas de los arquitectos Víctor Flores y Celeste, tengo un córner de té matcha orgánico y café de especialidad Floco, que lo tuestan aquí, en Badajoz.

–¿Cómo visten las pacenses?

–Veo muy positiva la evolución de la manera de vestir de las mujeres en Badajoz. Antes eran más clásicas, más cerradas y ahora noto que son más abiertas, diferentes. Las redes sociales nos han hecho más atrevidas. A veces decías: ¿Cómo me voy a poner esto en Badajoz? Pero lo ves en las redes, observas tanta naturalidad que te animas y te atreves.

–14 años después, cuál es el balance: ¿arquitectura o moda?

–El balance es positivo. Sin despegar los pies del suelo, la verdad es que mi nueva vida profesional en el Casco Antiguo me gusta.