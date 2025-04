La Consejería de Salud vuelve a ofertar incentivos económicos para ocupar puestos de difícil cobertura

Aunque se desconocen las plazas porque la oferta todavía no ha sido publicada, la Consejería de Salud avanza que «algunos de los nombramientos que se ... van a ofertar llevarán consigo el incentivo económico que se establece en la resolución del pasado mayo», que recoge las directrices para la fidelización y captación de los especialistas.

Es el motivo por el que, tal como ocurrió en la primera oferta lanzada el pasado mayo bajo estas directrices, se establecen incentivos económicos para algunas plazas. En concreto, 250 euros si compaginan funciones en hospitales distintos y ninguna de las dos plazas son de difícil cobertura, y de 500 si se realizan labores en dos centros cubriendo una vacante de una unidad deficitaria y otra que no lo es o si no compaginan dos hospitales y solo desarrolla funciones en una plaza de difícil cobertura. El plus asciende a 750 euros si las labores son en dos puestos complicados de cubrir de dos hospitales distintos y a ello, además, hay que añadir el módulo de transporte, otro incentivo que el SES incluye y determina en función de la distancia entre los dos centros de trabajo y el número de desplazamientos que el médico realice a la semana.

En la primera oferta de plazas que Salud hizo el pasado mayo, 63 de los 92 puestos recogidos contemplaban incentivos económicos y en 56 se recogía la obligación de trabajar en dos hospitales, de tal modo que los facultativos que optaran a ellas tenían que desarrollar el 60% de la jornada laboral en un centro y el 40% restante en otro.

La fórmula ideada por el SES persigue ocupar las plazas de difícil cobertura que hay en la región, aunque no cuenta con el visto bueno de todas las centrales sindicales. «Entendemos que acudir a dos hospitales debería ser voluntario, para evitar que el facultativo se marche de la región si solo quiere un centro», valora Emilia Montero, de CSIF.