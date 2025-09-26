HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Salud defiende la «libertad» de los jefes del SES para trabajar además en la privada

Unidas por Extremadura pide que, «ante un conflicto de intereses, la sanidad pública se blinde»

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha enmarcado en el derecho a la libertad profesional que tienen los trabajadores para ... decidir cómo orientar su carrera la decisión de la Junta de que los jefes de servicio y sección del Servicio Extremeño de Salud (SES) vayan a poder compatibilizar su trabajo en la pública con la privada. Esta decisión –ha destacado– pone «fin» a una situación de «aislamiento» en la que se encontraba Extremadura respecto a otras regiones, acaba además con una «penalización injusta» que han sufrido los profesionales del SES, que ya no tendrán «la obligación de elegir entre su compromiso público y su legítimo desarrollo profesional en el sector privado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  3. 3 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  6. 6 Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
  7. 7

    Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre
  8. 8 La Policía detiene a dos jóvenes por robar a un cuponero cuando iba a trabajar en Badajoz
  9. 9

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  10. 10

    Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Salud defiende la «libertad» de los jefes del SES para trabajar además en la privada