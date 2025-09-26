Salud defiende la «libertad» de los jefes del SES para trabajar además en la privada

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha enmarcado en el derecho a la libertad profesional que tienen los trabajadores para ... decidir cómo orientar su carrera la decisión de la Junta de que los jefes de servicio y sección del Servicio Extremeño de Salud (SES) vayan a poder compatibilizar su trabajo en la pública con la privada. Esta decisión –ha destacado– pone «fin» a una situación de «aislamiento» en la que se encontraba Extremadura respecto a otras regiones, acaba además con una «penalización injusta» que han sufrido los profesionales del SES, que ya no tendrán «la obligación de elegir entre su compromiso público y su legítimo desarrollo profesional en el sector privado».

García ha remarcado que con esta decisión el Ejecutivo regional pretende conseguir también una mayor concurrencia a los puestos de jefe de servicio y de sección, «sin trabas», así como cumplir con la «libertad profesional» y el «sentido común», la «equidad» y la «justicia».

De este modo se ha pronunciado la consejera en respuesta a una pregunta en el pleno de la Asamblea en la que el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha reprochado que la Junta vaya a permitir a los «jefes» del SES «trabajar para la competencia».

Con ello, ha insistido en que «la libertad profesional no es un privilegio, es un derecho», y ha explicado que ese principio es el que ha guiado al Gobierno de María Guardiola en la modificación del decreto que permitirá compatibilizar la pública con la privada a los jefes de servicio del SES. «Cada profesional va a decidir libremente cómo orientar su carrera», ha subrayado García Espada.

«Es competencia»

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha rechazado el «cuento de la complementariedad pública con la privada» que defiende la Junta porque, a su juicio, «la privada es competencia de la pública». Así, ha subrayado que «la sanidad privada se alimenta fundamentalmente del deterioro de la pública que genera más aseguramiento privada y del deterioro de la pública en las listas de espera que genera más actividad concertada»; y ha criticado que un directivo de la sanidad pública vaya a poder trabajar al mismo tiempo «para la competencia».

En este sentido, ha considerado que la medida que va a introducir el Gobierno autonómico supondrá «meter un caballo de Troya en la sanidad pública». «Es de lógica que, ante un conflicto de intereses, la sanidad pública se blinde», ha espetado González Frutos, quien también ha recordado que el Tribunal de Cuentas ha dicho a la Junta que «muchas externalizaciones no están justificadas».

Como réplica al diputado de Unidas por Extremadura, la consejera ha dicho: «¿de qué está acusando a mis compañeros? ¿Que una compañera que le atiende en consulta es menos profesional porque por la tarde ejerza en la privada?», le ha preguntado.