Robe: «¡Ojalá revienten el mundo y sus constantes para que todo cambie!»

«¡Ojalá revienten el mundo y sus constantes para que todo cambie!» Con esa apocalíptica frase, Roberto Iniesta ha roto su silencio en redes sociales. ... En pleno proceso de construcción de su próximo disco, el artista placentino se ha mostrado públicamente para volver a apoyar el trabajo que está haciendo Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), asociación extremeña radicada en Villafranca de los Barros.

«Vivimos inmersos en la sexta extinción masiva del planeta (la extinción del Antropoceno) y todos nosotros somos directamente culpables de ello. ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Por supuesto: frenar la destrucción de hábitats, la sobreexplotación de especies, la contaminación y el cambio climático. O sea, cambiar nuestra manera de pensar y nuestra forma de vida. Demasiado difícil. Imposible. O puede que no. Vamos con algo concreto y sencillo para empezar», dice Robe en una pequeña carta en sus plataformas y perfiles sociales, tanto en las de 'Los Robe' como en las de Extremoduro.

Ese texto sirve de introducción para avalar una campaña de 'crowfunding' que AMUS lanzó a principios de mayo. Su objetivo, recaudar fondos para crear una nueva unidad de cuidados intensivos ante el aumento de ingresos y casuística que atiende su hospital. «Colaborar con ellos, por ejemplo, apadrinando uno de estos animales y participando en su puesta en libertad, es una experiencia vital de esas que cambian el mundo», señala Robe antes de dar paso a un vídeo y la propia campaña de donaciones. Su objetivo, a adquirir equipos y material de enfermería que facilite los diagnósticos de animales heridos, como un microscopio o instrumental de fisioterapia, y por tanto reduzca el tiempo de recuperación de algunos ejemplares. En total, unos 6.000 euros.

Robe publicó ese mensaje el martes y, este miércoles, AMUS ya había llegado a la meta de alcanzar los 6.000 euros. Días antes, el famoso tatuador Xavi-Zrako también había puesto su granito de arena. «La campaña ha roto pronósticos en un aspecto positivo. Desde que se ha hecho esto con Robe y con Xavi, hemos cubierto las expectativas. En apenas 48 horas, hemos tenido un montón de seguidores que se han sumado a nuestras redes y de gente que ha hecho donaciones. Estamos supercontentos», dice Álvaro Guerrero, director del Hospital de Fauna Salvaje de AMUS. Los que han donado podrán participar en un calendario de liberación de animales durante el verano y comienzos de otoño.

No es la primera vez que Robe se pone de lado de AMUS y refrenda sus acciones. En 2015, junto a Manolillo Chinato, apadrinó una campaña para sufragar los gastos y la alimentación de animales salvajes heridos; en 2017, junto a su banda actual, reivindicó la Medalla de Extremadura para AMUS; y en 2022, en la mitad del concierto de Badajoz, liberó dos lechuzas como acto simbólico para alertar sobre el calentamiento global y el cambio climático.

«Él está ahí. Es una especie de guardián de un proyecto con el que tiene mucha afinidad. Como Robe, nosotros buscamos una sociedad diferente, que sea sensible a las cosas que importan. Entiende, apoya y se siente partícipe del mensaje de Amus, de la reivindicación y de la necesidad de conservar la naturaleza, más con la situación mundial tan delicada que vivimos. Siempre está ahí para ayudarnos. Y es muy importante, porque es un revulsivo», reconoce Álvaro Guerrero.

Ese apoyo de Robe ha sido fundamental para que la asociación haya traspasado fronteras: «Lo mejor de todo es que en este proceso hemos conseguido sensibilizar a mucha gente y mostrar un mensaje muy diáfano. Somos reales, tal y como la gente nos ve, no tenemos mediadores ni gente que decida por nosotros. Es un trabajo totalmente puro, íntegro, dirigido a recuperar fauna amenaza y devolverla con garantías a su entorno».

Sin embargo, lo que no ha conseguido Robe hasta el momento es la concesión de la Medalla de Extremadura para una asociación que lleva casi treinta años de inagotable actividad. «No hemos sido muy reconocidos en nuestra propia tierra», se lamenta Álvaro Guerrero. «Llevamos tres décadas luchando, aquí, sin movernos, todos los días del año. Tenemos más reconocimiento fuera de Extremadura que en la región. Aquí vienen animales de sitios muy lejanos para que sean intervenidos como última oportunidad: quebrantahuesos, buitres negros… Hemos suscrito convenios con centros de referencia internacional en investigación… ¿Nos tenían que haber dado la Medalla de Extremadura hace mucho tiempo? Pues sí, claro que sí, pero ahora posiblemente no nos interese tenerla. Hubo su momento y no supieron reconocerlo ni verlo», insiste.

El pasado mes de julio, el concierto de Robe en La Alcazaba de Badajoz sirvió para que miles de personas pusieran cara y voz a Álvaro Guerrero, que lanzó un SOS por las recientes olas de calor y la progresiva desaparición de diferentes especies de aves: «Tengo una sensación ambivalente de cómo percibe la sociedad nuestro mensaje. Por un lado, pienso que no cala porque la sociedad se ha vuelto muy insensible. No queremos asumir que realmente estamos destrozando el planeta, que no tenemos solución como especie. Me pregunto a cuánta gente llegamos o s cuántos agitamos conciencia. Cuántos, a partir del día siguiente, modifican su forma de producir o consumir. Sin embargo, sé que tenemos que lanzar ese mensaje».

Suele decir Robe en sus conciertos, que «no es necesario conseguir un mundo mejor; lo que es realmente necesario, es luchar para conseguirlo». Ese espíritu filosófico es el que acompaña a AMUS y, por extensión, a Álvaro Guerrero, que no es optimista sobre el futuro del planeta, pero que está convencido de que hay que seguir intentándolo: «Con Robe, a veces hablo y decimos que tenemos que lanzar un mensaje de esperanza. No podemos hacer otra cosa. Hay que ser optimistas, pero hay que tener una verdadera intención por parte de las instituciones que gestionan los recursos y realizan las normativas. Hay que frenar la máquina en seco, está en juego la vida del planeta. Pero al final, no nos interesa lo que venga mañana. Solo queremos estar bien hoy».