Robe desliza en una entrevista la posibilidad de cerrar su gira en Londres

La gira de 'Ni santos ni inocentes', que Robe está llevando a cabo desde el pasado 11 de mayo para presentar su disco 'Se nos ... lleva el aire', podría tener un concierto más después del previsto en el Wizink Center Madrid el próximo 16 de noviembre. La fecha no está cerrada, pero el artista placentino y su banda extremeña podrían viajar hasta Londres para despedir el año. Así lo ha reconocido el propio Robe en una entrevista a Canal Extremadura Radio.

«Tampoco sé si va a salir y no sé si es liarla decirlo. Había un bolo, pero es fuera de España. Es un bolo en Londres, pero no sabemos si al final va a salir o no. Estamos pendientes de ello porque la gira se hizo con la idea de hacer 40 bolos y faltaría ese bolo», explicaba Robe a la periodista Diana Calderita.

Según el fundador de Extremoduro, su discográfica sigue esperando a que el recinto les comunique que hay disponibilidad de fechas para acoger el concierto: «No hay nada seguro. No nos acaban de dar fecha y no sabemos si al final podrá ser o no podrá ser o si haremos otro concierto en España o no haremos otro concierto. Porque ese de Londres, al final, llevamos esperando fecha desde el año pasado».

Ese concierto formaba parte de una negociación que hasta ahora se estaba llevando en secreto: «No sé si me van a echar la bronca por haberlo dicho, pero bueno, dicho está. Y no sé entonces qué pasará».

Lo que sí aseguró Robe es que el concierto de Wizink Center el 16 de noviembre serán el último que hagan en España: «Lo que sí está claro es que no vamos a hacer ningún concierto después de Madrid. Después de los dos de Madrid, ya no vamos a hacer ninguno aquí en España.

Su amigo Fito Cabrales ya tuvo oportunidad de tocar en Londres. Fue en el Royal Albert Hall, el 16 de septiembre de 2018.