El rico arroz portugués

El arroz de sarrabulho es originario de la región portuguesa del Miño y lleva carnes de cerdo, vaca y gallina, además de sangre. Otro arroz ... portugués cocinado con sangre es el de cabidela, típico de la zona centro de Portugal (en Nisa lo preparan muy sabroso en O Tarro), que se guisa con carnes de pollo y gallina. El arroz de marisco no necesita de mucha explicación y el de liebre, tampoco. Un arroz portugués contundente y delicioso es el de pato, una especie de risotto con carne desmenuzada de este ave y rodajas de chorizo. Originario de Nazaré es el arroz de pulpo y otros arroces típicos portugueses son los de tamboril o rape y el de lingueirão o navaja.

Extremadura y Portugal están unidas por los arroces caldosos y por el cultivo de este producto, que en Extremadura se extendió en 2024 por 19.000 hectáreas y produjo 145.000 toneladas y en Portugal se cultivó en 28.200 hectáreas cosechándose 120.000 toneladas. En Extremadura, el arroz se cultiva fundamentalmente en las vegas del Guadiana. En Portugal, se siembra en las vegas de los ríos Tajo (15.000 hectáreas), Mondego (5.000), que nace en la sierra de la Estrella, cruza Coimbra y desemboca cerca de Figueira da Foz, Sado (8.000) y Arade (200), en el Algarve.

El Sado es un río alentejano y cortito (175 kilómetros), que nace en la sierra de Caldeirão, se hace paseo fluvial en Alcácer do Sal y muere junto a Setúbal formando un precioso estuario. Por eso, a los naturales de Setúbal se les llama sadinos. En el término municipal de Alcácer do Sal están la península de Troia con sus playas y sus resort y Comporta con sus hoteles de lujo extremo y su bonito restaurante Museu do Arroz.

Hace años, visitamos el Museu do Arroz para hacer un reportaje y nos contaron que acababan de estar allí nuestros colegas del New York Times. Nos trataron con la misma amabilidad que a los colegas americanos y nos contaron las gracias del arroz de la Herdade de Portocarro y su marca Arrozais do Sado. El Museu do Arroz es un restaurante precioso, aunque para tomar un buen arroz es mejor volver a Alcácer do Sal y entrar en alguno de los restaurantes que abren en una calle paralela al paseo fluvial. Pero no pidan un arroz de marisco, que allí no lo llaman así, sino un arroz de mar en cataplana, con el grano de los 'arrozais do Sado' aromatizado con cilantro y pimiento y abundante en navajas, calamar, choco, langostinos pelados, almejas, rape y pulpo, o un arroz de lingueirão con navaja, pulpo y choco.

Los portugueses son los europeos que más arroz consumen. Toman 18 kilos por persona al año. No llegan a los 100 de los chinos ni a los 51 de los japoneses, que, en 1962, consumían 118 kilos por persona, pero en Europa son los más arroceros. Tras ellos, se sitúan los turcos con 15,8 kilos por persona y a continuación, los albaneses (12,3), los belgas (11,3, sorprende que sus vecinos holandeses solo coman 3,9 kilos al año), los españoles (11,2), los italianos (9,5), los franceses (8,2) y los británicos y los rusos (7,4).

Entre China y la India producen la mitad del arroz mundial. Los italianos son los mayores productores de arroz de Europa y los extremeños, dependiendo de los años, le disputamos el segundo lugar a Cataluña y Valencia, siempre detrás de Andalucía. Cifras aparte, nos quedamos con la riqueza y variedad de las recetas arroceras de Portugal y de España, donde a la paella y al arroz a la cubana se le suman los arroces con bogavante, del señorito, a banda, negro, al caldero, en costra, con pitu de caleya (pollo de granja), con almejas y kokotxas o los muy extremeños con patatas y bacalao, con costillas, con liebre, ibérico con secreto…