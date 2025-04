La revolución respetuosa

En abril de 2024, Tereixa Constenla, periodista y escritora gallega, publicó el libro 'Abril es un país. Los heroísmos desconocidos de la Revolución de los ... Claveles' y en cuatro días de lectura apasionante, entendí la historia de Portugal durante los últimos cien años.

Desmontando en 300 páginas cualquier reticencia ante las virtudes literarias del periodismo, Tereixa envuelve, entretiene, sorprende, explica y lo hace sin apurar el didactismo, sin aflojar el ritmo, sin descuidar la estructura… No cae en los vicios del periodista literato ni en la artificiosidad del escritor que cuenta una historia real. Todo fluye, asombro y placer se solapan y acabas de leer con la satisfacción de conocer mejor un país que tampoco se acaba nunca y que para un rayano es también patria e historia propia.

Hace unos días, se presentó 'Abril es un país' en el auditorio de la Biblioteca Pública de Cáceres. El salón estaba lleno y expectante y la hora y media que duró el acto se hizo corta. En el estrado, a la derecha de la escritora, Gabriel Moreno, profesor de la Universidad de Extremadura, rayano de Valencia de Alcántara, investigador en universidades portuguesas, autor de varios libros sobre España y Portugal relacionados con sus instituciones y sus leyes. Y articulista colaborador de HOY.

A la izquierda de Tereixa Constenla, César Rina, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, conocedor a fondo de la historia de Portugal, investigador en Lisboa, autor de varios libros relacionados con la frontera, el iberismo y las relaciones hispano-portuguesas. Y articulista colaborador de HOY.

Entre Gabriel y César, Tereixa: periodista cultural, reportera durante un tiempo en Ideal de Granada, corresponsal de El País en Lisboa, autora de 'Cuaderno de urgencias', un emocionante libro autobiográfico de amor y duelo publicado en 2021, el mismo año en que la periodista y escritora se marchó a Lisboa. Entre los tres, desarrollaron una presentación creíble, quiero decir que cuanta frase se desgranaba sobre el estrado salía de dentro, era una efervescencia natural llena de autenticidad y culminada con el himno de la revolución: 'Grándola vila morena'.

Abril en la memoria y en el libro de Tereixa, que destacó la singularidad de una revolución, la de los claveles, hace ya 50 años, tan particular que el ejército tomó el poder y lo devolvió enseguida, una revolución de héroes callados, pero activos, una revolución respetuosa que procuró no hacer daño al contrario. Eran revolucionarios que no tenían rencor, que no querían venganza y fue un golpe de estado netamente local, sin interferencias de potencias extranjeras, algo muy extraño, muy original, muy portugués…

'Abril es un país' tiene como protagonistas a héroes anónimos, capitanes, cabos y alféreces que no fueron conscientes ni lo son aún de que habían cambiado la historia de su país. Nuestro vecino Fernando Salgueiro Maia, enterrado en Castelo de Vide, el gran capitán de abril, o el cabo insumiso, José Alves da Costa, un tanquista que se negó a disparar contra los revolucionarios marcando así el instante en que la revolución de abril empezó a triunfar. Estas y otras historias, tan emocionantes como sorprendentes, son la esencia de este libro imprescindible para entender el otro lado de una frontera que, en Extremadura, nunca existió.