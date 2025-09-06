HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Retenciones en la A-66 por el incendio de un coche a la altura de Montemolín
Aviso de la DGT de Tráifco con las retenciones en la A-66 por un coche ardiendo. DGT

Retenciones en la A-66 por el incendio de un coche a la altura de Montemolín

M. S.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:05

El incendio de un coche en la A-66 provoca grandes retenciones en la autovía a la altura de Montemolín.

El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 713, sentido Sevilla, sobre la una de la tarde, lo que ha provocado largas colas en este sábado de puente en Extremadura.

Según confirma la Guardia Civil, los agentes se encuentran regulando el tráfico y los bomberos tratan de extinguir las llamas del vehículo incendiado.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

