Restaurantes rayanos que recomiendan las guías

Alentejo, Alentejo, / terra sagrada do pão. / Eu hei-de ir ó Alentejo, / mesmo que seja no verão». Hagamos caso al canto popular alentejano y programemos, con parientes y amigos de visita, nuestro clásico viaje gastronómico y rayano de agosto. Para guiarles, hemos seleccionado restaurantes del ... Alentejo basándonos en cinco guías fundamentales. Son restaurantes que aparecen recomendados por el HOY, ya sea en la sección gastronómica En Salsa, ya sea en alguna de estas contraportadas, pero también están recomendados por algunas de estas cuatro publicaciones: la guía R&R Restaurantes de la Raya, la guía Boa Cama Boa Mesa del semanario portugués Expresso, la guía Michelin de Portugal o el libro '100 melhores tascas de Portugal' publicado en 2023 por António Catarino y Rui Cardoso en Oficina do Livro.

Son 18 los restaurantes que aparecen recomendados por En Salsa y HOY y por algunas de estas guías. Empezamos por el distrito de Portalegre y nos encontramos con Páteo Real en Alter do Chão (Teléfono: 960 155 363), popular por sus embutidos, sus carnes ibéricas, su bacalao y sus croquetas. En Arronches, entrando por La Codosera, está A Estalagem (245 583 537) con sus sopas, carnes y migas. En la capital del distrito, Portalegre, En Salsa y Boa Cama Boa Mesa recomiendan Sal, Alho, Etc (245 031 364), un restaurante muy típico con comida alentejana por su elaboración y su abundancia, y Tombalobos (245 906 111), uno de los mejores restaurantes de la Raya. Cerca de la frontera de Valencia de Alcántara, En Salsa y Boa Cama Boa Mesa recomiendan, en Castelo de Vide, A Confraria (916 603 652) con menú degustación y cocina tradicional, que, además de seducir a los críticos de las guías, le encanta a mi suegra. En Marvão, R&R y el HOY recomiendan Mil Homens (245 993 122), bueno, tradicional y barato, aunque el más apreciado es Fago (245 089 057), la sensación de Marvão y recomendado por Boa Cama Boa Mesa, Michelin y En Salsa. Más allá de Castelo de Vide, en Alpalhão (Nisa), R&R y HOY recomiendan A Regata (245 742 162) con sus carnes formidables, no dejen de probar la picaña. En Salsa y Boa Cama Boa Mesa recomiendan Sal, Alho, Etc, cocina alentejana, y Tombalobos, uno de los mejores restaurantes de la Raya Entrando en Portugal por Badajoz y sin salir del distrito de Portalegre, En Salsa, R&R y la guía de Expresso, Boa Cama Boa Mesa, coinciden en seleccionar Pompílio (268 611 133) en São Vicente (Elvas), pero ningún otro restaurante elvense aparece en más de una guía. Autopista adelante, Michelin, Boa Cama Boa Mesa y HOY coinciden en Casa do Gadanha (268 249 793) con sus carnes, sus pescados y mariscos y sus platos vegetarianos. También hemos recomendado en esta página y está seleccionada como una de las '100 melhores tascas de Portugal' el Espalha Brasas (963 555 191) de Alcaraviça (Borba) en el Monte das Naves da Cima. En Estremoz, Boa Cama Boa Mesa, Michelin y En Salsa recomiendan Gadanha Mercearia (268 333 262) y ya en Évora, las guías y el HOY recomiendan Botequim da Mouraria (266 746 775), donde se come en la barra y solo hay 12 plazas, Taberna Típica Quarta Feira (266 707 530) que sigue sorprendiendo y enamorando, y un clásico elegante (En Salsa y Boa Cama Boa Mesa): Fialho (266 703 079). Ya en el distrito de Beja, Espaço Casa Amarela (286 094 102) en Mértola y A Esquina (285 958 694) en Barrancos son recomendación del HOY y de la guía de Expresso. Para acabar, Herdade do Esporão (266 509 280) en Reguengos de Monsaraz, la única estrella roja y verde Michelin de la Raya y recomendado por Boa Cama Boa Mesa y En Salsa. Hay muchos más restaurantes interesantes en el Alentejo, pero ninguno que sea recomendado por más de una guía.

