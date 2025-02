El respaldo europeo al tren Ruta de la Plata persigue favorecer el transporte de mercancías

Un poco más cerca está la recuperación de la conexión ferroviaria entre Extremadura y Castilla y León. Eso sí, el horizonte se fija todavía ... en 2040. La Ruta de la Plata, que quedó cortada a mediados de los años 80 del siglo pasado en su tramo entre Plasencia y Salamanca, es considerada básica por parte de la Unión Europea.

Una decisión que se aplaude desde la región. «Es una buenísima noticia», reconoce Mercedes Vaquera, presidenta del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura. Unas palabras prácticamente idénticas a las que utiliza Marcelo Muriel, miembro del colectivo Corredor Ruta de la Plata, que añade que «no solo es positivo para Extremadura, también para todo el oeste de la península ibérica», añade.

Ambos coinciden también a la hora de poner el foco en que la enmienda tomada en consideración por la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo se apoya sobre todo en las importancia que ya tienen las mercancías. «Este eje no es tanto para los viajeros como para el transporte de mercancías», ahonda Muriel.

12 años es el plazo de tiempo que desde el colectivo Corredor Ruta de la Plata consideran necesario para abrir el tramo Plasencia-Salamanca; lo que significa que podría estar listo en 2035 y facilitar que el proyecto finalice antes de 204

Y es que la inclusión de la Ruta de la Plata en la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) se ha hecho después de que la Comisión Europea primero dejara fuera este trayecto y, en diciembre pasado lo recuperara pero como una de las conexiones que debían estar activas antes de 2050, dentro de su red global.

Ahora, después de una enmienda presentada por el Grupo Popular europeo y apoyada de manera unánime por todos los integrantes de la Comisión de Transporte, se adelanta esa fecha al 2040. «Es perfectamente factible», considera Muriel.

«Nos daría fuerza en las futuras inversiones; las empresas no se instalaban aquí por la falta de infraestructuras» Mercedes Vaquera Presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura

«Tendríamos que adelantar los estudios para la unión entre Plasencia y Salamanca» Marcelo Muriel Miembro del colectivo Corredor Ruta de la Plata

Por su parte, Vaquera cree incluso que es posible adelantar más los plazos. «Estamos muy optimistas», reconoce la presidenta del CES.

La creación del corredor ferroviario serviría para que las mercancías extremeñas tuvieran una salida hacia el norte de España, pero también para unir el puerto de Algeciras o el de Sines con Europa. «Igual de importante es todo lo que atravesará Extremadura; esto serviría para vertebrar España y Europa», según Vaquera.

En ese sentido, desde el colectivo Corredor Ruta de la Plata, Muriel recuerda que uno de los objetivos del Gobierno de España es que crezca el transporte ferroviario de mercancías en detrimento de la carretera. «Actualmente se calcula en el 3% y si se quiere llegar al 20% hay que buscar alternativas porque Madrid esta saturada y no puede soportar ese incremento», indica.

Inversiones y despoblación

Una saturación que ya apuntaba el CES en un estudio sobre el corredor Atlántico elaborado en 2020 y donde subraya la importancia de los corredores, tanto del Atlántico que representa la Ruta de la Plata como del Mediterráneo, mucho más avanzado que el del oeste peninsular.

En dos aspectos se sitúan los beneficios para Extremadura de esta conexión ferroviaria. «Nos daría fuerza en las futuras inversiones, porque esto ha sido mucho tiempo la pescadilla que se muerde la cola: las empresas no se instalaban aquí por la falta de infraestructuras y no se invertía en infraestructuras porque no había empresas que las aprovechasen», manifiesta Vaquera, que también preside la Red Transnacional Atlántica.

Por su parte, Muriel fija su vista en la demografía: «Este eje añadiría posibilidades para que la población no siga disminuyendo en todo el oeste peninsular», remarca.

Para cumplir con los plazos ahora marcados y que la conexión ferroviaria sea una realidad antes de 2040 es necesario iniciar el proceso cuanto antes. «No estamos hablando de reapertura, estamos hablando de la construcción de la Ruta de la Plata, de una doble vía electrificada que se ajuste a las necesidades actuales y a la que se pueda dar un doble uso, sobre todo de mercancías, pero también de pasajeros», indica Vaquera.

Punto crítico

Además, Muriel señala específicamente al tramo Plasencia-Salamanca. Entre estos dos puntos ni siquiera hay raíles. El antiguo trazado del tren es ahora una vía verde utilizada por ciclistas y senderistas. Es decir, es el verdadero punto crítico del trayecto en estos momentos.

Por eso, desde la plataforma Corredor Ruta de la Plata ven conveniente que se avance en este tramo de forma paralela a los trámites globales. «Tendríamos que adelantar los estudios para la unión entre Plasencia y Salamanca y que ese tramo pueda estar antes de 2035», comenta Muriel.

Porque el siguiente paso que debe marcar el avance del proyecto es que el Gobierno de España realice un plan de viabilidad sobre el conjunto del mismo. Con anterioridad, aunque ambos trámites se dan por superados, el Pleno de la Comisión Europea debe ratificar el acuerdo de la Comisión de Transportes y el Gobierno español aceptar su desarrollo. «Veo que el momento es excelente, porque España va a asumir la presidencia de la Unión Europea», expone Vaquera.

Pocas dudas hay del resultado del plan de viabilidad. «Es más que clara desde cualquier punto de vista, sobre todo del económico y del social», aporta Muriel. De nuevo coincide Vaquera, que anuncia que el CES está concluyendo un informe que complementará el de 2020 sobre el corredor Atlántico. «Es un proyecto que –para Vaquera– solo tiene ventajas».