El SES renovará siete TAC en varios hospitales de la región

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado este viernes que Extremadura va a contar en 2023 con ... 27 equipos de alta tecnología, que incluyen la renovación de siete equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC).

Estos siete TAC se destinarán dos a Cáceres, dos a Mérida, uno a Plasencia, uno a Don Benito-Villanueva y uno a Badajoz; además de un Acelerador Lineal para Badajoz y otro para Cáceres, así como un PET-TC para Cáceres y un TAC Espectral para Badajoz. También se incluyen en estos 27 equipos cuatro de Resonancia Magnética (RMN) para Badajoz, Llerena-Zafra, Mérida y Plasencia; una RMN de 3 Teslas para Badajoz; tres SPECT-TC (dos para Badajoz y uno para Cáceres), un Angiógrafo Vascular para Badajoz, tres salas de Hemodinámica (dos en Badajoz y una en Cáceres), y un equipo de Braquiterapia para Badajoz.

Ampliar Equipos presentados este viernes en el Hospital Universitario de Badajoz gracias a fondos europeos y del Gobierno. J. v. Arnelas

Vergeles ha explicado hoy en el Hospital Universitario de Badajoz que el material procede del Plan Inveat del Gobierno de España y fondos europeos y señaló que la renovación tecnológica es una parte importante de los problemas que ha tenido la sanidad en los últimos años por la obsolescencia de los equipos, que tienen una vida media de una decena de años y en algunos casos más.

En relación a estos 27 equipos, el consejero de Sanidad indicó que la «inmensa mayoría» van a sustituir a otros, pero hay una parte del Plan Inveat con nuevos aparatos, como la Resonancia de 3 Teslas para Badajoz o el TAC Espectral.

Ventajas del nuevo material

El consejero habló en Badajoz de un TAC con menor irradiación para la persona y mayor calidad de la imagen para poder hacer diagnósticos más precisos. Ese TAC se verá completado con otros equipos como una resonancia con más resolución, o con el TAC Espectral que permitirá hacer diagnósticos de una precisión «altísima» en el ámbito de la oncología. Según detalló, la inversión en el TAC ha sido de unos 280.000 euros y la Gerencia de Área ha tenido que invertir 31.000 euros en la obra de acondicionamiento.

Ampliar Nuevos equipos este viernes en el Hospital Universitario de Badajoz. J. v. Arnelas

Vergeles también visitó un telemando digital multifunción adquirido con fondos Feder por más de 65.000 euros; y en la visita al Servicio de Medicina Nuclear, declaró que ya no se entiende un estudio de estadiaje del cáncer, por ejemplo, que en la mayoría de los casos no se prescriba por el oncólogo tras un estudio de PET-TC, por lo que el SPECT-TC supone una evolución para él. Este último lo definió como «la fusión de dos mundos», el del funcionamiento del órgano y el de su imagen anatómica, lo que permite saber, por ejemplo, cómo funciona el corazón en personas a las que no se le puede hacer un cateterismo.

Esto se completará –añadió– con más adquisiciones y otras que ya están en Medicina Nuclear, como el PET-TC ya incorporado y renovado con 2,4 millones de euros. También dijo haber visto algo «muy singular» en el Sistema Nacional de Salud, el Ciclotrón, que sirve para fabricar los productos que se le ponen a la persona para hacerle las pruebas de Medicina Nuclear. En este sentido, subrayó que solamente hay dos hospitales en el país autorizados, el Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela y el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.