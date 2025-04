Renfe roza ya el lleno en los trenes de Madrid o Sevilla a Extremadura para el puente de diciembre

Volver a su casa en Extremadura en el puente festivo de diciembre no será tan fácil como pensaban para quienes residen habitualmente en Madrid o ... Sevilla y quieran hacer el viaje en tren. Porque una mayoría de los servicios que Renfe oferta ya están ocupados, en especial si la conexión es con Cáceres o Plasencia, según se puede constatar al intentar adquirir un pasaje para hacer la ida el viernes día 2 y la vuelta el domingo 11, que son las fechas que buscan la mayoría de los universitarios, colectivo que aglutina la demanda de transporte público ferroviario en ocasiones como esta.

De los siete horarios para viajar de Madrid a Cáceres el día 2, ya solo quedan billetes para el público general en uno (el de las 8.50 horas), ya que cuatro están llenos y en los otros dos solo quedan asientos para personas con movilidad reducida. Ocurre algo similar con el domingo día 11: tres convoyes llenos, dos que solo tienen ya sitio para quien va en silla de ruedas y una única opción posible, el ferrocarril de las 9.44 horas.

Si el viaje es a Badajoz, el panorama no es tan negativo, pero también hay menos de lo habitual donde elegir. Para el viaje desde la capital del país, solo quedan tiques para el de las 8.50 horas. Y para el trayecto inverso, solo para el de las 8.30 horas.

La demanda también es mayor de lo normal en este fin de semana, por lo que la operadora ha puesto cuatro trenes más (800 plazas) en las rutas con Cáceres, Mérida y Plasencia

Si el viaje es desde Sevilla, donde estudian muchos de los jóvenes pacenses que cursan su carrera fuera de Extremadura, solo es ya posible ir a Badajoz en el de las 16.54 y regresar a la capital andaluza en el de las 6.58 horas del domingo día 11.

En el caso de la conexión Sevilla-Cáceres-Sevilla, para la idea solo hay plazas para personas con movilidad reducida, y para la vuelta la única opción ya es el servicio de las 8.15 horas.

Mérida es quien menos sufre la falta de plazas. En la conexión con Sevilla ya no hay espacio para más pasajeros en un tren pero sí en el otro (el que sale a mediodía). Y para la vuelta, lo mismo (en el que sale a las 9 horas).

Sin billetes generales con destino Plasencia

Hay aún más dificultades en las rutas a Plasencia. Desde Sevilla ya solo hay sitio para personas con discapacidad, lo mismo para ir que para volver, sea tomando como referencia la estación de la ciudad o la de Monfragüe. Y desde Madrid, ya solo se venden pasajes para quienes viajan en silla de ruedas. Si el destino es Monfragüe hay un únco horario disponible: a las 8.50 para la ida y a las 10.21 para la vuelta.

Queda claro, pues, que ya están ocupados los asientos en los servicios con los horarios más demandados, y solo queda sitio en aquellos otros que la mayoría rechaza de inicio porque les obligan a regresar a primera hora del domingo. La mayoría prefiere no madrugar, apurar el día con la familia o los amigos y regresar cuanto más tarde mejor.

Ampliar Un tren en la estación de Plasencia. hoy

Renfe indica que solucionará esta falta de asientos libres poniendo más trenes, y que en los próximos días concretará los horarios que serán reforzados. La compañía también ha puesto más billetes a la venta para este fin de semana, al detectar un incremento de la demanda. En concreto, ha decidido poner cuatro trenes más, lo que suponen 800 nuevos pasajes, en las siguientes rutas y horarios: Madrid-Mérida este viernes a las 14.50 horas, Madrid-Plasencia-Cáceres-Mérida-Sevilla este sábado a las 10.55 horas, Sevilla-Mérida-Cáceres-Plasencia-Madrid el domingo al mediodía y por último, Mérida-Madrid también el domingo a las 12.52 horas.

Esta situación de escasez de plazas para el puente festivo de diciembre ya se daba hace una semana, y entre los estudiantes está extendida la idea de que el motivo son las 'reservas fantasma'. Así se conoce a la práctica consistente en reservar asiento en dos trenes a sabiendas de que solo se va a tomar uno. El objetivo es asegurarse plaza pudiendo además elegir a última hora el horario que más convenga. La mayoría de quienes hacen esto no cancelan la reserva de la plaza que no van a usar. Simplemente, no cogen ese tren, lo que motiva que vagones supuestamente llenos acaben teniendo vacantes.

Esta práctica es posible si se dispone de uno de los abonos gratuitos que Renfe sacó en verano con la idea de premiar a los viajeros frecuentes. Pensó entonces en perfiles como el de quien trabaja en un municipio y vive en otro (funcionarios de la Junta con puesto en Mérida pero domicilio en Badajoz, Cáceres o Montijo, por ejemplo). La idea del operador ferroviario es que con el tren a buen precio, podía lograr quitarle viajeros a la carretera, más aún estando el precio de la gasolina y el gasoil por las nubes.

Los asientos que no se usan

El abono se está utilizando para esto, que es para lo que se concibió, pero también para las 'reservas fantasma', si bien el operador ferroviario estima que estas últimas no suponen más del 10%.

En las semanas siguientes a la entrada en vigor de estos abonos, el porcentaje era mayor, pero el 16 de septiembre, la compañía introdujo novedades que redujeron las posibilidades de asegurarse plazas que luego no se usan. Tras esos cambios, no está permitido reservar más de dos horarios consecutivos en el mismo sentido si entre la salida de uno y otro tren no ha pasado al menos el doble del tiempo que dura el trayecto (o sea, cuatro horas si el viaje es de dos, por ejemplo).

El operador ferroviario considera que la alta demanda se debe a que el tren ha ganado clientes, y que con los horarios y precios actuales, hay estudiantes y trabajadores que antes ni pensaban en este medio de transporte público y ahora lo consideran la primera opción.