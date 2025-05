La rebaja del impuesto de matriculación permitirá ahorrar hasta 250 euros

La rebaja del impuesto de matriculaciones permitirá ahorrar a los compradores de coches de la región entre 90 y 250 euros de media, aunque la ... cifra puede llegar a ser mayor en algunos casos. La medida, que entrará en vigor mañana día 1, no afectará a todos los consumidores, sino solo al 60%.

El impuesto sobre determinados medios de transporte grava la primera matriculación. La cuota se abona aplicando un porcentaje al precio de venta sin IVA y depende de las emisiones de dióxido de carbono del motor, de modo que paga más quien más contamina.

Una ley estatal marca los tipos básicos. Los coches incluidos en el primer epígrafe, con emisiones por debajo de 120 gramos por kilómetro, no pagan. De 120 a 160 el tipo es del 4,75%; de 160 a 200, el 9,75%; y más de 200, el 14,75%. Pero las comunidades autónomas pueden aplicar un recargo, algo que había hecho Extremadura, que contaba con los valores más altos del país en varios grupos. En concreto, llegaba a 5,20% en el grupo 2, al 11% en el 3 y al 16% en el 4.

En enero de 2021 entró en vigor una nueva norma para medir las emisiones de los motores para obtener un cálculo más real, lo que hizo que muchos automóviles que antes no tributaban por tener unas emisiones de menos de 120 gramos por kilómetro tuvieran que pagar al superar esa cifra. Al mismo tiempo, coches que estaban en un epígrafe pasaron a otro superior, lo que suponía un porcentaje mayor y por tanto más coste añadido.

El Gobierno decidió modificar el impuesto a mediados de año para evitar ese efecto, pero solo de forma temporal. Desde comienzos de 2022 se aplica de nuevo esa reforma en toda su extensión. Esto ha tenido un efecto directo en las ventas, que además se ven condicionadas por el aumento de los precios debido a la guerra de Ucrania y por la falta de componentes para la fabricación de coches. En enero se registraron en la región 564 matriculaciones de automóviles y todoterrenos, mientras que en diciembre se llegó a 1.153. La cuota media por el tributo en el primer caso fue de 724 euros y en el segundo de 295. En el último mes del pasado año más del 80% de las compras estuvo exenta de pago por este impuesto. En enero bajó al 40%.

La Junta de Extremadura anunció el pasado año su intención de eliminar los recargos autonómicos en los epígrafes 2 y 3 para compensar el aumento del impuesto por la nueva forma de calcular las emisiones, pero el retraso en la tramitación de esa norma ha hecho que la medida se incluya finalmente en el decreto-ley por el que se regula la actuación de la Administración regional ante la guerra de Ucrania. Está en vigor desde el 17 de mayo, pero la rebaja del impuesto de matriculación no será de aplicación hasta mañana, 1 de junio.

Hasta 252 euros de media

Según la memoria económica que acompaña al decreto-ley, el Gobierno regional estima que esta medida tendrá un impacto de 700.000 euros en las arcas públicas, contando con que se den las mismas ventas que en el año 2019, cuando se matricularon en la región 7.000 vehículos de los epígrafes afectados por la reforma, que también reduce los precios de motocicletas y otros medios de transporte.

El efecto real dependerá del tipo de vehículo que se compre y del precio que tenga antes de impuestos, por lo que no se puede hacer un cálculo exacto. Pero la estadística de la Agencia Tributará permite hacer una estimación aproximada.

De enero a abril se han matriculado en la región 2.740 coches y todoterrenos. El 37%, 1.010, forma parte del epígrafe 1, que no paga este impuesto y que por tanto no se beneficia de la rebaja. Y el 3,5%, 96, se incluye en el grupo más contaminante, para el que no hay cambios.

De ese modo, la supresión del recargo autonómico solo beneficiaría al 60% de las ventas de los cuatro primeros meses del año, 1.634 vehículos. De ellos, 1.450 fueron del epígrafe 2, actualmente los más comunes en la región, y 184 del 3.

En el primer caso, el precio medio fue de 19.706 euros. Con el tipo al 5,2%, el impuesto ascendería a 1.025 euros. Sin el recargo autonómico bajaría a 936, 89 euros menos, el 0,45% del valor de compra. En el segundo grupo el precio antes de impuestos fue de 20.168 euros de promedio. Con el tipo impositivo al 11%, suponía 2.218 euros. Con el valor estatal pagarían 1.966, 252 euros menos; un 1,25% del coste total.