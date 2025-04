El Real Madrid y Olivenza

La prensa portuguesa ha acabado relegando a las páginas de humor el asunto de Olivenza. Este fin de semana, el semanario Espresso, en su sección ' ... Inimigo Público', semejante al 'Mundo Today' español, publicaba la 'noticia' de que Florentino Pérez quiere fichar a Gyokeres, delantero del Sporting de Lisboa, a cambio de Olivenza, una estancia en Torremolinos y tres cajas de tinte para el pelo que Fabio Coentrão se dejó olvidadas en el Bernabéu. Otro titular: «Nuno Melo anuncia que el Olivenza jugará la Copa de Portugal contra el Goa (excolonia portuguesa)».

Cuando la noticia apareció en el diario Público de Lisboa, hubo 138 comentarios en el periódico. Leyéndolos, sorprende que los lectores tengan bastante conocimiento de la historia. En el Congreso de Viena de 1815, tras la derrota de Napoleón en Waterloo, se reordena el mapa de Europa para que las fronteras vuelvan al estado anterior a la revolución y Olivenza pase a Portugal. Pero esa devolución estaba unida a la recuperación por España de los 90.000 kilómetros cuadrados del actual Uruguay ocupados por los portugueses aprovechando la Guerra de las Naranjas, algo que nunca sucedió. Este dato 'uruguayo' no era recogido hasta hace poco por los libros de historia portugueses ni se recuerda en la prensa lusa.

Sin embargo, en los comentarios a la noticia, bastantes lectores de Público acusan a Nuno Melo de ultraderechista fuera de la realidad, de haber creado un problema donde no lo había, de vivir en otro siglo… Un lector escribe: «¿A qué se debe el repentino interés de Nuno Melo por Olivença? ¿Aceite? ¿Diamantes? No, quedó deslumbrado por los reflejos del vestido de lentejuelas de una bella oliventina». Otro opina: «Hablar a gritos de Olivença, que no forma parte de Portugal, debido a las opciones y decisiones tomadas por Portugal, avergüenza y menosprecia al país». Un tercero: «Ve a Olivença y convence a esa gente de que deje de ser española. Serás recibido como si fueras un musulmán diciendo que Lisboa es de los árabes». Y para acabar: «Estamos en 2024 y no en 1801, la población de Olivença es española. Debemos respetar a esta población y dejar de decir tonterías».

El ministro Nuno Melo hizo parte de su servicio militar en el Regimiento de Caballería nº 3 de Estremoz, conocido como Dragones de Olivenza, y debió de emocionarse recordando sus años de mili. Estremoz es una ciudad de planta militar con el cuartel situado junto a una gran plaza, Rossio, donde antes desfilaban y maniobraban los Dragones y hoy se celebra el mercadillo de los sábados.

Los Dragones eran un regimiento de caballería ligera fundado en 1707 en Olivenza. Cuando la ciudad fue ocupada por España en 1801, los Dragones peregrinaron por cuarteles de Moura, Beja, Torres Novas, Elvas, Castelo Branco, Torres Vedras y Vila Viçosa, hasta que en 1875 se establecieron definitivamente en Estremoz, que era y es la capital militar de la frontera en el sur del Alentejo. Desde allí se dirigían las operaciones para atacar o defenderse de los vecinos españoles. No corría el peligro de ser sitiada, como si sucedía con Campomayor, Olivenza o Elvas, y esto facilitaba la coordinación de las estrategias militares en tiempos de guerra. Pero eso fue hace 200 años. Hoy, los Dragones son un recuerdo y el ministro Nuno Melo, un nacionalpopulista nostálgico.