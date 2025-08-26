El extremeño Raúl Otero, elegido por Forbes como uno de los mejores creadores de contenido El 'influencer' pacense ha entrado en la lista de los 100 mejores creadores de contenido que cada año premia la revista Forbes

Merecidísimo. De eso no cabe duda... Es casi imposible no soltar más de una carcajada si formas parte de las 206.000 personas que cada día siguen las aventuras de Raúl Otero. Este joven pacense ha conseguido que su humor le lleve a convertirse en uno de los 100 mejores creadores de contenido de nuestro país, y así lo confirma Forbes.

Cada año, la revista publica sus esperadas listas: imponentes fortunas, las celebridades más influyentes... y ahora es inevitable sumar al éxito internacional a los 'influencers'. «En 2025, los creadores de contenido son ya una figura absolutamente esencial en el ecosistema comercial internacional y su importancia sigue creciendo debido a la evolución de las redes sociales», explican desde Forbes. Por eso, los creadores se han ganado tener ya su propia lista en la popular revista.

Atento a sus evoluciones, Forbes desvela cuales son los 100 principales creadores de contenidos en España. Y entre ellos, este joven de Badajoz que ya celebra, emocionado, el logro. «No me lo creo aún, qué fuerte», confiesa en sus redes sociales.

«Su autenticidad y conexión real con la audiencia convierte a los creadores de contenido en una pieza indispensable», explica Forbes.

Raúl Otero, en la lista Forbes

Raúl Otero es un influencer conocido por sus contenidos humorísticos y de entretenimiento, en los que provoca situaciones cómicas. Además, ha participado en diversas campañas publicitarias. Desde Forbes destacan una realizada hace un año, para L'Oréal Paris, que califican como «bastante arriesgada», en la que «utilizó un supuesto acoso homófobo para promocionar un producto».

El People's Choice Award de Forbes

Además, este año otorgarán el People's Choice Award, un premio especial para el creador más votado por el público general y cuyo resultado se dará a conocer en el evento que tendrá lugar el 9 de septiembre en la Embajada de Italia.