El Quinto Coño existe y está en Extremadura

Que levante la mano quien no haya mandado alguna vez a alguien «al quinto coño» o se haya referido a un lugar lejano como aquel que está «en el quinto coño»... Bueno, quizá es una expresión demasiado bruta y castiza, pero existe y es casi universal. Pues ojo, que al 'quinto coño' se puede llegar, y está en Extremadura. Concretamente, en La Codosera (Badajoz). Hablamos de un bar que, orgulloso, lleva por nombre 'El Quinto Coño'. ¿El motivo? La Codosera está tan apartada que, cuando en 1978 los hermanos Fernández decidieron abrir un bar en la carretera que lleva a Portugal, lo bautizaron con toda la picardía y simpatía del mundo: El Quinto Coño. Así nos lo explicaba hace unos días José Ramón Alonso de la Torre, que nos 'desbloqueaba' este recuerdo de sobra conocido por los extremeños.

Otros establecimientos han bautizado de forma similar sus locales. En la Comunidad de Madrid existe El Quinto Cono, una cadena de restaurante-bar con locales en Móstoles, Arroyomolinos y Alcorcón que se especializa en comida casera, tapas, raciones y copas; pero no es «coño», sino «cono». En Santiago de Chile (Maipú) se encuentra El Quintocoño, un restaurante de cocina española y chilena. Y en Camagüey, Cuba, también aparece un local llamado Restaurant El Quinto Coño, probablemente un bar o restaurante típico de la zona.

Pero 'El Quinto Coño' extremeño está a un paso de nuestra región. Hoy la comarca rayana sigue siendo periferia pura, un rincón de frontera donde parece que el tiempo se detiene, pero guarda un tesoro curioso: el puente internacional más pequeño del mundo. Con solo 3,2 metros de largo, el puente de El Marco une Extremadura con Portugal y cruza una frontera física, cultural y horaria. Su peculiaridad ha captado la atención de medios británicos como Express, que titulan, con fascinación, que «puedes cruzar una hora hacia el futuro».

De 'El Quinto Coño' a 'El Quinto C'

El columnista de HOY, Alfredo Liñán Corrochano, contaba hace unos años que el bar de La Codosera (durante más de veinte años conocido con orgullo como El Quinto Coño) tuvo que suavizar su nombre y pasar a llamarse El Quinto C. La decisión, según relataba, llegó por la insistencia de una inspectora que veía poco apropiada la denominación original. Para muchos clientes y vecinos fue casi una afrenta, una «mutilación» de la identidad del local que, con su nombre descarado, se había convertido en toda una referencia popular de la zona.