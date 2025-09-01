HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las redes sociales del establecimiento

El Quinto Coño existe y está en Extremadura

Cuando la expresión más bruta y castiza se convierte en un lugar real

Irene Toribio

Irene Toribio

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:23

Que levante la mano quien no haya mandado alguna vez a alguien «al quinto coño» o se haya referido a un lugar lejano como aquel que está «en el quinto coño»... Bueno, quizá es una expresión demasiado bruta y castiza, pero existe y es casi universal. Pues ojo, que al 'quinto coño' se puede llegar, y está en Extremadura. Concretamente, en La Codosera (Badajoz). Hablamos de un bar que, orgulloso, lleva por nombre 'El Quinto Coño'. ¿El motivo? La Codosera está tan apartada que, cuando en 1978 los hermanos Fernández decidieron abrir un bar en la carretera que lleva a Portugal, lo bautizaron con toda la picardía y simpatía del mundo: El Quinto Coño. Así nos lo explicaba hace unos días José Ramón Alonso de la Torre, que nos 'desbloqueaba' este recuerdo de sobra conocido por los extremeños.

Otros establecimientos han bautizado de forma similar sus locales. En la Comunidad de Madrid existe El Quinto Cono, una cadena de restaurante-bar con locales en Móstoles, Arroyomolinos y Alcorcón que se especializa en comida casera, tapas, raciones y copas; pero no es «coño», sino «cono». En Santiago de Chile (Maipú) se encuentra El Quintocoño, un restaurante de cocina española y chilena. Y en Camagüey, Cuba, también aparece un local llamado Restaurant El Quinto Coño, probablemente un bar o restaurante típico de la zona.

Pero 'El Quinto Coño' extremeño está a un paso de nuestra región. Hoy la comarca rayana sigue siendo periferia pura, un rincón de frontera donde parece que el tiempo se detiene, pero guarda un tesoro curioso: el puente internacional más pequeño del mundo. Con solo 3,2 metros de largo, el puente de El Marco une Extremadura con Portugal y cruza una frontera física, cultural y horaria. Su peculiaridad ha captado la atención de medios británicos como Express, que titulan, con fascinación, que «puedes cruzar una hora hacia el futuro».

De 'El Quinto Coño' a 'El Quinto C'

El columnista de HOY, Alfredo Liñán Corrochano, contaba hace unos años que el bar de La Codosera (durante más de veinte años conocido con orgullo como El Quinto Coño) tuvo que suavizar su nombre y pasar a llamarse El Quinto C. La decisión, según relataba, llegó por la insistencia de una inspectora que veía poco apropiada la denominación original. Para muchos clientes y vecinos fue casi una afrenta, una «mutilación» de la identidad del local que, con su nombre descarado, se había convertido en toda una referencia popular de la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  4. 4 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  5. 5 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  6. 6

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  7. 7 Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez
  8. 8 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  9. 9 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Casas de Don Pedro
  10. 10

    El comedor San Vicente de Paul de Badajoz pide ayuda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Quinto Coño existe y está en Extremadura

El Quinto Coño existe y está en Extremadura