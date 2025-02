Puente abre la puerta a mejorar el sistema antiniebla del aeropuerto de Badajoz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado a favor de mejorar el sistema antiniebla del aeropuerto de Badajoz, pero ha advertido de que ... puede ser insuficiente ante la exigencia que supondría para los aviones y las tripulaciones.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha trasladado al ministro la importancia de contar con esta mejora en el aeropuerto pacense. El propio Puente sufrió el pasado mes de diciembre los efectos de la niebla cuando se desplazó en avión a Badajoz para asistir a la toma de posesión del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, un acto al que llegó con retraso.

La presidenta extremeña ha pedido que se garantice que al menos haya un vuelo diario desde Badajoz, para lo que considera necesario contar con mejoras técnicas que permitan realizar operaciones en condiciones de niebla. El Parlamento regional, con los votos a favor de PP y Vox, acordó a finales de enero solicitar al Gobierno la implantación del sistema de ayuda a la aproximación y el aterrizaje ILS categoria II/III.

El ministro ha reconocido la importancia de mejorar los aeropuertos de carácter regional, como el de Badajoz, que además supone la mejor alternativa para las conexiones con Madrid ante el estado de ejecución de la línea de alta velocidad. Por ese motivo, se ha mostrado a favor de implantar un sistema ILS «si esa es la solución». De hecho, ha adelantado que este martes se abordará esta cuestión en el Comité de coordinación aeroportuaria.

Sin embargo, Puente ha destacado que no sólo bastaría con esta mejora técnica, sino que también se necesitaría que los aviones y la tripulación de la compañía que actualmente presta el servicio de transporte aéreo, Air Nostrum, esté adaptada a un sistema de este tipo.

Además, ha destacado que este problema en el aeropuerto pacense se ha agravado en los últimos cuatro o cinco años y que ni siquiera un sistema como el que plantea sería suficiente para asegurar la visibilidad de las operaciones en caso de densa niebla.

«No hay inconveniente por parte del Ministerio en instalar esa segunda generación de ILS», ha añadido, «pero hay algunas cuestiones que es importante saber». Para tomar una decisión se ha dado de plazo hasta el próximo mes de octubre, cuando concluye el contrato de obligación de servicio público actualmente en vigor para los vuelos que enlazan Badajoz con Madrid y Barcelona. Sobre esto último, la presidenta extremeña ha mostrado interés en que el nuevo servicio incluya una relación más con la capital catalana.

Sistema de Aterriza Instrumental

Como ha venido informando este diario, el handicap para trabajar que supone la niebla para los pilotos ya ha sido explicado repetidas veces. El Aeropuerto de Badajoz tiene prácticamente la misma dotación de señales que las que tienen en la mayoría de aeropuertos del país en lo referido a Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS, Instrumental, Landing System).

Actualmente los aeropuertos se clasifican en función de la mayor o menor complejidad de los sistemas de ayuda de aproximación de los vuelos. Así, hay aeropuertos con ILS de categoría 3, que en España solo la ostentan los de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. En este caso, el piloto puede aproximarse más a la pista de aterrizaje incluso cuando no tiene visibilidad gracias a los sistemas de iluminación.

El siguiente escalón son los aeropuertos con ILS de categoría 2, como el de La Coruña o Valladolid. En el tercer grupo, los de ILS con categoría 1, que están la mayoría de los aeropuertos del país, incluido el de Badajoz

Sin embargo, esto es solo una parte de la explicación. Hay que saber que la aeronaves deben estar también equipadas convenientemente para aterrizar en los aeropuertos mejor preparados y las tripulaciones deben tener la preparación necesaria para ello.

En Extremadura Air Nostrum opera entre Badajoz, Madrid y Barcelona con el avión CRJ 1000, que puede operar en aeropuertos de categoría 2, igual que sus pilotos, habilitados para esta categoría.

Tras varios años analizando cómo evitar que la niebla paralice el aeropuerto de Badajoz, también se han puesto sobre la mesa los horarios dado que los vuelos a Madrid y Barcelona salen a las 9.30 y las 10.10 de la mañana. Este horario, considerado el más propicio para hacer negocios, se prima en el concurso que realiza la Junta de Extremadura para operar en este aeropuerto, donde no hay que olvidar que la Administración regional pone dinero para asegurarse de que se presente alguna compañía.

Desde el punto de vista técnico hay que saber que la niebla impide principalmente aterrizar, pero no dificulta el despegue. Por esta razón, la solución sugerida el año pasado por los diputados nacionales del PP por Badajoz fue que los aviones pasen la noche en el Aeropuerto de Badajoz para así no tener problemas al despegar por la mañana, haya o no niebla.