Emilio Vázquez Guerrero (Badajoz, 1946), último director de los hospicios de la Diputación de Badajoz, exdirector de la Residencia Universitaria Hernán Cortés, licenciado en Pedagogía, exprofesor de la facultad de Educación, presidente de la Fundación CB y padre de cuatro hijos, acaba de publicar 'El ... practicante', su primera novela, aunque ya había publicado en 2004 un libro de memorias: 'Cañada de recuerdos. Historias de un niño de la orilla derecha'.

–¿Dirigir un hospicio?

–Se llamaba colegio residencia, era un eufemismo en lugar de hospicio o inclusa. Había 504 niños internos y no teníamos mucha dotación. Cubríamos alimentación, vestuario y cobijo y consideramos que se debía intensificar la faceta educativa, que no se tenía muy en cuenta. La labor tutelar se alargaba y un número importante de aquellos niños acababa trabajando en la propia Diputación. La Imprenta Provincial tiene muchos funcionarios que se formaron en el colegio residencia u hospicio.

–¿Y presidir una fundación?

–Presido la Fundación CB desde su creación en 2015, pero me tengo que ir y dejar paso a los jóvenes. Mi actividad es conjugar proyectos conjuntamente con Emilio Jiménez, director general, que trabaja en el día a día, y llevarlos al patronato. Tenemos varios en marcha: Centro de Documentación de la Imagen, la nueva sede, apartamentos asequibles en San Juan...

–La literatura… Los recuerdos de un niño de la orilla derecha.

–Mis padres nos trajeron a los 12 hermanos a vivir ahí enfrente (estamos en la cafetería del hotel Río), cuando Badajoz solo tenía un puente. En mi época, la educación era la única palanca de ascenso social. Hoy hay más oferta para instalarse.

–¿Los jóvenes?

–Viven de otra manera. No soy pesimista. Yo no puedo entender el rap, pero es que estamos en una sociedad distinta. En mi época, tomábamos un chato de vino y a las dos a comer. Hoy, los matrimonios salen a comer los fines de semana y toman cubatas hasta las seis de la tarde. Nosotros no comíamos fuera da casa nunca, pero íbamos mucho al cine, que hoy lo tienes en casa. Es otra cosa. Tengo cuatro hijos con sus carreras y sus trabajos y seis nietos que para mí son como volver a empezar.

–La novela: 'El practicante'.

–Es muy bonito escribir, pero lo que pretendo es que mis hijos y mis nietos conozcan la historia de su familia. En mi casa nunca se habló de política porque sufrieron mucho. Mis padres nos enseñaron a ver la vida sin odio ni resquemor y nos vacunaron contra la política, que es muy noble, pero la experiencia familiar nos enseñó que es muy peligrosa.

–¿Por qué?

–Mi padre fue secretario de las Juventudes Socialistas de Badajoz. En el 34 fue a Asturias y se asustó. Al volver, fue encarcelado. Luego se dio de baja del PSOE y eso le salvó la vida en la guerra. Al entrar las tropas de Yagüe, se escondió, pero se acabó el dinero y, misteriosamente, cada mes le llegaba una cantidad de dinero para salir adelante. Mis padres murieron sin saber quién les ayudó y yo no lo he sabido nunca ni me interesa. Mi padre era practicante en el hospital desde 1917, pero fue destituido a perpetuidad sin proceso ni sentencia en diciembre de 1936. Se quedó sin trabajo, pero con su bicicleta, su cartera y sus jeringuillas, poniendo inyecciones de casa en casa, sacó a sus 12 hijos adelante. Todo eso y el Badajoz de los años 40-50 es lo que se cuenta en la novela.

–¿La memoria histórica?

–Una buena ley de memoria histórica debe ayudar a recuperar los restos de los antepasados desaparecidos, pero que no se busquen ahora culpables ni se saque rentabilidad política. Aquello se acabó, pero la prescripción no es el olvido.