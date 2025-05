PSOE y Unidas por Extremadura creen que quedan en evidencia los problemas entre PP y Vox

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Extremadura consideran que la dimisión de Camino Limia escenifica los problemas del gobierno de coalición, mientras ... que el PP regional afirma que en realidad se trata de un cambio tranquilo.

La portavoz del PSOE extremeño, Soraya Vega, señala que el Gobierno de María Guardiola «no se respeta ni a sí mismo» en los cien días de cortesía que pide a la oposición. En su opinión, la dimisión de la consejera designada por Vox pone de manifiesto la «insolvencia, incapacidad e irresponsabilidad» del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, Vega considera llamativo que no haya sido la propia presidenta de la Junta de Extremadura la que anuncie los cambios en su gobierno y que no haya dado la cara, ya que en su lugar el anuncio sobre los cambios en el Ejecutivo han sido realizados por la consejera portavoz, Victoria Bazaga.

Además, estima que el hecho de que Camino Limia no explique su dimisión evidencia los desencuentros en los socios de gobierno y que el problema no está en la labor del PSOE en la Junta en los últimos años. Por ese motivo, pide al Ejecutivo autonómico que abandone su discurso de «oposición a la oposición», que «deje de llorar» y se ponga a gobernar.

En la misma línea, el secretario general del PSOE regional y expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha expresado en una red social que «Extremadura necesita tener un gobierno que gobierne. Los extremeños y las extremeñas lo necesitan aún más, por favor, presidenta».

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, indica que la dimisión de Camino Limia es un síntoma de que el gobierno PP-Vox «hace aguas». A su juicio, también evidencia que estos partidos no saben gobernar en coalición, como se ha podido ver por un lado con los desprecios mostrados por María Guardiola a su socio en el Ejecutivo regional, con el que afirmó que no tenía ninguna relación, y por otro con una formación que no ha demostrado no tener mano izquierda y que en realidad esperaba estar al frente de la Consejería de Agricultura en lugar de Gestión Forestal.

«La dimisión no nos sorprende», afirma Irene de Miguel, quien recuerda que al comienzo de la legislatura ya afirmó que ningún gobierno de coalición de derechas dura, «pero no esperábamos que fuera tan poco».

El PP niega crisis de gobierno

Sin embargo, para el portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, la dimisión de Limia no supone una crisis de gobierno, como demuestra el hecho de que se haya producido un «relevo natural» con la elección de uno de sus directores generales, Ignacio Higuero, a quien desea suerte en su labor.

Para José Ángel Sánchez Juliá, hay que respetar los motivos personales que ha esgrimido la consejera de Gestión Forestal, a quien ha agradecido el paso que dio al entrar en el Gobierno y la labor realizada en estos meses, y no hay que especular con otros posibles motivos. En cualquier caso, ha recalcado que el Ejecutivo de María Guardiola seguirá trabajando por mejorar la vida de los extremeños.