El PSOE reúne a Ibarra, Vara y Gallardo para reforzar la imagen de unidad del partido

El PSOE reúne el próximo sábado a los tres líderes que ha tenido en 40 años en Extremadura en un acto público en Miajadas, que ... comenzará a las 12.30 horas en el pabellón multiusos de la localidad.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Gallardo protagonizarán un encuentro que busca reforzar una imagen de unidad en el partido y un sentimiento de unanimidad en torno a su secretario general. «Es preciso mostrar fortaleza antes del congreso federal, del regional, en plena negociación de los presupuestos extremeños y con el concierto catalán y el debate sobre financiación autonómica de fondo», resumen algunos de los socialistas consultados.

En menos de un año el PSOE de Extremadura celebrará su segundo congreso regional para elegir a su secretario general. Ferraz ha establecido el calendario para los procesos de renovación orgánicos tras el congreso federal, que terminará el 1 de diciembre, y los nuevos secretarios regionales deberán estar elegidos el próximo 23 de febrero, como fecha máxima. Los provinciales y los locales, antes del 30 de junio de 2025.

Los socialistas extremeños deben pasar por tanto por un nuevo congreso y el objetivo de buena parte del partido es que sea un mero trámite para ratificar a Miguel Ángel Gallardo, elegido el pasado marzo. Se quieren evitar otras primarias que puedan ahondar en la división que todavía persiste, porque no hay consenso en torno al secretario general.

Malestar en Ferraz

La tímida integración por la que optó tras convertirse en el nuevo líder del PSOE extremeño, primero, y el malestar notable que ha generado en Ferraz, tanto por su oferta de diálogo a María Guardiola, «para que fuera fuerte a negociar el modelo de financiación a Madrid», como por sus críticas al cupo catalán, después, no han ayudado ni mucho menos a Gallardo a apuntalar su liderazgo.

El reproche que escuchó por boca de Pedro Sánchez hace unos días en la reunión del Comité Federal, después de repetir que Extremadura no iba a ser una sucursal de Ferraz, ha elevado el ruido de fondo que ya existía en la federación socialista desde el momento mismo en que se supo que había obligación de convocar un nuevo congreso y que las primarias volvían a estar sobre la mesa.

«Hoy esa posibilidad no está descartada, porque la incomodidad e inquietud de la dirección nacional con Gallardo es palpable», opinan otros de los consultados. Sin embargo, «confiamos en que no se repitan. Volver a abrir el melón de las primarias sería como darnos un tiro en el pie y no solo porque serían más peleas y divisiones», mantienen otros. «No podemos perder más tiempo en procesos orgánicos, hay que trabajar en una oposición seria y contundente».

Es en este contexto, «un intento de cerrar filas en torno a Gallardo», en el que los socialistas consultados encuadran el acto de Miajadas, que ha sorprendido y mucho a la militancia porque ni es habitual ni se esperaba. El PSOE ya había arrancado el curso político con el ministro Marlaska en Mérida.

«Pero con Ibarra y Vara apoyándole, Gallardo saldrá reforzada dentro y fuera de la región», valoran algunos socialistas. «Su continuidad o no, no dependerá del acto de Miajadas, dependerá de Ferraz», insisten otros.