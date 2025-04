El PSOE reprocha a Guardiola que no hable de las preocupaciones reales de los extremeños

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha calificado el discurso de Fin de Año de la presidenta de la Junta de Extremadura ... , María Guardiola, de «vacío y desaprovechado, una tomadura de pelo a los extremeños«. En cualquier caso, la diputada del PSOE asegura que no les ha defraudado »porque no esperábamos nada«.

Como se ha informado, en su discurso de Fin de Año, emitido la noche del martes, Guardiola subrayó que Extremadura necesita de «estabilidad y certidumbre», y reiteró que «sin consensos» es difícil poder seguir creciendo, tras un 2024 de logros económicos en materia de empleo, exportaciones o turismo. Al mismo tiempo, se ofreció como garantía de confianza en el horizonte frente al «laberinto del oportunismo político», entre otras referencias que se entendieron como un mensaje por el actual bloqueo en los presupuestos regionales del 2025, lo que ha llevado a pensar incluso en un posible adelanto electoral, circunstancia que en cualquier caso no mencionó.

En su valoración de este primer día del año, el PSOE indica que «la presidenta de la Junta de Extremadura no ha hablado de nada de lo que realmente preocupa a los extremeños», y en este sentido, Piedad Álvarez se refiere a que «no ha hablado de la sanidad pública que ha sufrido un retroceso, con más listas de espera, menos médicos que nunca y dimisiones de altos». También indica que no se refirió »a las infraestructuras, no ha hecho mención a los problemas de la agricultura, ni ha hablado de los ganaderos, abandonados en la pandemia de la lengua azul, y tampoco ha hecho mención a los grandes proyectos de la región como el regadío de Tierra de Barros o la gifactoría de Navalmoral de la Mata«. Los socialistas también han echado en falta en el discurso de Guardiola referencias al problema de la vivienda o la violencia de género, entre otros.

Respecto a las apelaciones de la presidenta extremeña al consenso, la portavoz socialista señala que las hace «cuando los 12 meses de su gobierno se han caracterizado por la ausencia total de diálogo y la incapacidad de llegar a acuerdos». De este modo, considera que Guardiola »no puede ser garante de estabilidad y certidumbre para la región, cuando la realidad es que Extremadura atraviesa un periodo de inestabilidad sin precedentes».

Asimismo, también se cuestiona que «Extremadura ha generado tres veces menos empleo que el resto de España, lo cual no es para sacar pecho».

Por el contrario, el portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha valorado el mensaje de la presidenta de la Junta como «un discurso fundamental al reclamar la defensa del interés general de Extremadura para que nuestra región siga creciendo».

Además, Juliá ha destacado que se ha hecho «un llamamiento a la política útil, a la política moderada basada en el consenso y en el diálogo, y de este modo huir de la crispación y el revanchismo».