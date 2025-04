El PSOE recuerda que las enmiendas no vetadas por la Junta no están aprobadas

El PSOE extremeño señala que el permiso concedido por el Gobierno regional a la tramitación de enmiendas al Presupuesto de 2025 que implican una disminución ... de ingresos no supone su aprobación definitiva, por lo que mantiene que el Ejecutivo autonómico debe negociar con la oposición para sacar adelante las cuentas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó el miércoles permitir la tramitación de ocho de las 18 enmiendas que para la Asamblea podían suponer un aumento de gastos o una disminución de ingresos. El Ejecutivo autonómico tiene la potestad de vetar estas propuestas para no alterar el montante total de las cuentas, que en el proyecto para 2025 llega a 8.309 millones de euros.

De esas ocho enmiendas, cuatro seguirán adelante con su tramitación a pesar de que implican una caída de ingresos. Se trata de propuestas del PSOE y de Unidas por Extremadura para recuperar la gratuidad de los comedores escolares, las aulas matinales y las tasas de la ITV para vehículos profesionales. Pero para que sean de aplicación deben incorporarse al texto de la ley y que además se aprueben las cuentas.

«No vetar no significa aceptar, y aún estamos a la espera de que el Gobierno dé un paso adelante hacia acuerdos reales en beneficio de los extremeños», apuntó la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez.

Además, lamentó que se haya rechazado la tramitación de propuestas para abonar este año los atrasos reconocidos a los empleados públicos y para aumentar el complemento autonómico a las pensiones no contributivas.

Un «trámite administrativo»

Por su parte, el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, afirmó que la decisión de no vetar ciertas enmiendas se debe a un «trámite administrativo» y no se trata de un guiño al PSOE y Unidas por Extremadura para tratar de sacar adelante las cuentas tras no llegar a un acuerdo con Vox.

Según recoge Europa Press, Sánchez Juliá apuntó que la Junta dio su conformidad a la tramitación de las enmiendas «en base a los informes jurídicos e informes legales».

No obstante, reconoció que cuantas más propuestas sobre la mesa haya «más juego para negociar hay», pero remarcó que las decisiones que adopta el Consejo de Gobierno son «tomadas conforme a ley, no conforme a posicionamientos políticos».