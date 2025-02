El PSOE no pide disculpas a Guardiola por el polémico cartel

El PSOE de Extremadura se resiste a pedir disculpas a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por el polémico cartel que publicó el viernes ... en la red social X para criticar la demora del Gobierno regional en la presentación de los presupuestos de 2025.

En el cartel aparecía una imagen nada favorecedora de Guardiola en primer término, con el presidente del grupo parlamentario de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, sonriendo en segundo plano y con el mensaje de 'El retraso de la señora Guardiola'.

La imagen y la palabra utilizadas en el meme generaron una polémica inmediata y fueron muchas las voces que criticaron la publicación socialista, las que pidieron su retirada y solicitaron que se pidiera perdón por ella a la presidenta. Entre ellas, la del secretario general del PSOE provincial de Cáceres y presidente de la Diputación cacereña, Miguel Ángel Morales y esta misma mañana, de nuevo, la del consejero de Presidencia, Abel Bautista, quien considera que el polémico cartel es un paso más en una escalada de descalificaciones dirigidas a la presidenta de la Junta y «hace un flaco favor a la defensa y los intereses de las personas con discapacidad». Asimismo, ha insistido en que aprecia misoginia en el mensaje del PSOE. «Si hubiera sido hombre el presidente de la Junta no se habría hecho», ha dicho.

De igual manera ha asegurado que si el PP hubiese lanzado un cartel semejante, ahora los socialistas reclamarían dimisiones. Por ese motivo, el consejero de Presidencia considera que no basta con la retirada del cartel y la publicación de otro mensaje en el que se incidía en que ha pasado más de un mes desde que los Presupuestos tendrían que haberse registrado en el Parlamento regional, sino que hay que pedir perdón. En la misma línea, por tanto, que Miguel Ángel Morales.

«El listón se lo ha puesto su propio partido», ha afirmado Bautista, para quien Gallardo debería pedir disculpas. «Esto no es fruto de un calentón», sino que a su juicio se trata de un cartel muy bien pensado que sólo ha podido publicarse con el visto bueno del secretario general del PSOE en la región.

En la misma línea, el vicesecretario de Organización del PP extremeño, José Manuel García Ballestero, ha exigido una rectificación y disculpas públicas al PSOE por la publicación del cartel. «Han pasado cuatro días desde que el secretario general del PSOE de Extremadura insultara a María Guardiola, y en lugar de rectificar, los insultos fueron a más», ha afirmado.

Pero el PSOE de Extremadura no atiende estas peticiones. La vicepresidenta de la formación, Eva María Pérez, ni ha pedido disculpas esta mañana en nombre del partido ni ha adelanto tampoco que lo vaya a hacer el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

Sí ha reconocido que la publicación nunca se hubiera producido si de antemano se hubiera sabido la repercusión que iba a tener. De hecho, «Gallardo da instrucciones inmediatas para su retirada cuando se produce la polémica, no por Guardiola, sino por la que gente que se pudiera sentir ofendida».

Eva María Pérez ha querido dejar claro que el objetivo de la publicación nunca fue faltar el respeto a nadie, que «la intencionalidad de los creativos nunca fue esa, sino con mayor o menor acierto, con un tono irónico entendible o no, denunciar el retraso del PP en la presentación de los presupuestos regionales». Por eso, más allá del conflicto suscitado, «los socialistas vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir denunciando lo que no funciona y exigiendo soluciones reales».

«El liderazgo no consiste en buscar conflictos estériles», ha defendido esta mañana Eva María Pérez para criticar la respuesta del PP ante el polémico cartel. «Alimentan la polémica en busca de algún rédito político, persiguen conflictos estériles para evitar dar explicaciones y rendir cuentas». La vicesecretaria general ha insistido en que «aunque el tono de la publicación puede haber sido interpretado como inapropiado, el mensaje es válido». De hecho, «si el PP dedicara a gobernar el mismo tiempo que dedica a buscar problemas en las redes sociales para indignarse, ya tendríamos presupuesto».

Presupuestos

El PSOE ha vuelto a denunciar esta mañana el retraso en la presentación de las cuentas y a exigir explicaciones al Gobierno regional sobre la demora. «Han pasado más de 30 días desde que terminó el plazo para que el Partido Popular presentara su proyecto de presupuestos para Extremadura. Más de 30 días desde que el gobierno de la señora Guardiola apretó el botón de pause», ha declarado Pérez. Pero si «esto es grave», más lo es aún para el PSOE el bajo nivel de ejecución de los presupuestos actuales. «Hasta final del tercer trimestre de este año, el nivel de ejecución presupuestaria es francamente pobre. Si lo analizamos por consejerías los niveles de ejecución son para indignarse y con razón».

Según sus datos, hasta finales del tercer trimestre de este año fue del 37% en la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital; 20% en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural; 33% en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, el 41 % en la Consejería de Turismo, Cultura, Jóvenes y Deporte y del 34% en la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

«En el capítulo de las inversiones reales, de 675 millones de euros destinados para este año, solo se ha ejecutado un 16%, 566 millones no se han invertido. Extremadura no puede permitirse un gobierno que no gobierna, que no ejecuta y que no sabe tomar decisiones», ha valorado la vicesecretaria general del PSOE. »¿De qué sirve tener el presupuesto más alto si luego la señora Guardiola y sus consejeros son incapaces de ejecutarlo?«. Eva María Pérez lamenta que el PP se centre en polémicas estériles y se pregunta »para qué está la señora Guardiola en el gobierno extremeño si lo único que le interesa es hacer ruido, confrontar y dar espectáculo mientras Extremadura se hunde en la inacción con las necesidades que tiene por atender«.