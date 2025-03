El PSOE pedirá la gratuidad de comedores escolares en Extremadura en la tramitación de proyectos de ley

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado que su grupo parlamentario en la Asamblea presentará enmiendas parciales para introducir sus propuestas ... alternativas al decreto ley de medidas fiscales urgentes en materia tributaria, durante su tramitación como proyecto de ley.

Unas propuestas entre las que se encuentra la gratuidad de los comedores escolares y las aulas matinales, entre otras, que han recogido los socialistas en sus alegaciones al decreto ley, y en sucesivas propuestas de impulso en el parlamento regional.

Según ha informado Europa Press, tras la convalidación del decreto ley el pasado jueves en sesión ordinaria en la Asamblea, este martes se abre el plazo para la presentación de alegaciones, a través de las cuáles los socialistas plantearán su «alternativa».

En este punto, Rosiñas ha recordado que votaron en contra de la convalidación del decreto, pero a favor de su tramitación como proyecto de ley, lo cual implica el «compromiso añadido» que conlleva contar con 28 diputados en el parlamento regional, mismo número que el PP.

De esta forma, en coherencia con su posicionamiento en el parlamento extremeño, tratarán de introducir sus propuestas por la vía de las enmiendas, y en este sentido ha señalado que el «mejor de los ejemplos» es que los comedores escolares y las aulas matinales sean «gratis» en Extremadura, una cuestión que Gobierno regional «no ha querido introducir en el decreto de medidas fiscales sin ninguna razón, porque dinero tienen» para ello.

«Pacto de la vergüenza»

Sobre la convalidación del pasado jueves, Gil Rosiñas ha señalado que asistieron a la reedición del «pacto de la vergüenza», con el que «una vez más», María Guardiola demuestra que «no tiene palabra», en alusión al acuerdo alcanzado con Vox para sacar adelante el decreto ley, a cambio de la tramitación de una Ley de concordia que conlleva la derogación de la actual de memoria democrática.

«Muestra no tener principios, ya lo hizo al inicio de la legislatura y casi en el ecuador vuelve a enseñar la patita», con este nuevo pacto PP-Vox que es «el más indigno y miserable de los acuerdos», en tanto que «trafican» con la memoria no reparada de «cientos de víctimas extremeñas de la dictadura, del franquismo y de la barbarie que se vivió en la Guerra Civil», expresa la portavoz.

Ante este acuerdo los socialistas se sitúan «democráticamente enfrente» y trabajarán, como ya hicieron hace un mes y medio, para tratar de parar aquel «primer intento» de derogar la Ley de memoria histórica.

Según Rosiñas, con la propuesta de ley presentada por Vox, el PP lo que hizo fue, como ha hecho «a lo largo de la historia democrática de este país, jugar a la ambigüedad con la memoria histórica». «Sí, pero no», ha dicho Gil Rosiña, que añade que con su actuación la pasada semana «pierde ya la vergüenza y la supuesta solidez democrática que se le presupone».

Para la portavoz socialista, lo «peor» es la «comodidad con la que se ve» a Guardiola cuando su partido se «echa al monte y se abraza a la extrema derecha».

Asimismo, ha lamentado lo «tarde» que hicieron la Ley extremeña de memoria democrática, aprobada en 2019. Si bien, ha aclarado que «era una ley que no molestaba a nadie, que no ha generado ningún conflicto», sino «todo lo contrario», así como que «amparaba a las víctimas desde el inicio de la Guerra Civil y hasta la Constitución de 1978».

«María Guardiola es una charlatana»

Ante ello, se ha preguntado qué será lo siguiente, para plantear si serán los derechos de las mujeres o de las personas LGTBI, en alusión a la propuesta de ley planteada por Vox relativa a este colectivo. Además, ha remarcado que María Guardiola «no es de fiar» y que es una «charlatana», como definición de «persona que no tiene palabra».

«¿Estoy diciendo que la presidenta de la Junta es una charlatana? Estoy diciendo eso. Que no es de fiar, que no tiene palabra, y quien no tiene palabra en política no tiene compromiso, no tiene hoja de ruta. La cambia de un día para otro y se vende por cuatro duros». Ha subrayado que el mismo viene a «reafirmar la naturaleza» del PP de Extremadura, que ya en su programa electoral llevaba derogar la ley de memoria histórica.