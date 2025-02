El PSOE denuncia a Pizarro ante la junta electoral por sus contenidos en redes sociales

El pasado 3 de abril se convocaron las elecciones del 28-M y desde ese momento hay que cumplir lo que la Ley Orgánica del ... Régimen Electoral (Loreg) determina que los políticos pueden o no hacer en precampaña. El objetivo fundamental de la norma, en términos generales, es garantizar la limpieza en el mensaje y el PSOE cree que el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, no lo está haciendo.

En apenas quince días, este partido ha presentado cuatro denuncias ante la junta electoral de zona contra el primer edil placentino, al entender que está incumpliendo la Loreg, porque está llevando a cabo acciones con las que «está vendiendo su gestión, visitando obras en marcha o anunciando inversiones», detallan fuentes del PSOE.

Concretan que las cuatro denuncias presentadas hasta el momento, a las que se podría sumar al menos otra más en breve, están diferenciadas en cuatro bloques: obras, actos, contenidos en Facebook y en Instagram. Los socialistas creen que Pizarro no está cumpliendo con la normativa que rige en la precampaña electoral, esto es hasta el próximo 12 de mayo, cuando a las doce de esa noche se iniciará la campaña con la pegada de carteles, y por eso han llevado sus visitas a las obras y sus contenidos en redes sociales ante la junta electoral de zona, que ahora deberá determinar si el alcalde de Plasencia está incumpliendo o no la norma.

En cuanto a algunas de las obras que incluye el PSOE en su denuncia están las visitas que Pizarro ha realizado tanto a la piscina de verano, instalación en la que se está llevando a cabo una remodelación completa, como a la plaza de toros, donde se están realizando diversas actuaciones de mejora.

«En ambos casos esas visitas se realizaron antes del 4 de abril, del día por tanto en el que ya no se podían realizar, y desde entonces no he visitado ninguna otra obra», deja claro Fernando Pizarro. «Las hice antes precisamente por ese motivo, como las hizo también en la ciudad el consejero de Sanidad por ejemplo».

En cuanto a los contenidos en las redes sociales, «yo cuelgo cada día mi agenda, por transparencia, porque sigo siendo alcalde», dice. «Y porque en mis redes sociales, que no en las institucionales, puede contar lo que quiera, si estoy en la presentación de un libro, en una reunión o en un cocido solidario; y también los trabajos de mantenimiento que hace la empresa de jardines o la brigada de obras».

Las dos listas

Fernando Pizarro asegura que «tengo muy claro lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer» y dice que las denuncias presentadas por el PSOE ante la junta electoral de zona «se deben al mucho miedo que tienen a la catástrofe electoral». Y explica: «Si yo estoy seguro de que voy a tener buenos resultados, no ando enredando, que es lo que están haciendo con estas denuncias, buscan hacer ruido».

El candidato del PP por cuarta vez a la alcaldía de Plasencia, ciudad en la que gobierna desde 2011 con mayoría absoluta, opina que «los socialistas temen que el resultado que van a obtener va a ser peor que el de 2019, cuando consiguieron seis concejales y eso es lo que les pasa, que están muertos de miedo». Especialmente, analiza Pizarro, «con los últimos acontecimientos que hemos conocido».

Se refiere a las dos candidaturas que entran en escena como novedad en la cita del 28-M. Una de Levanta, encabezada por el empresario Nacho Serrano y la otra, la de Juntos por Extremadura, con el exconcejal socialista, Blas Raimundo, como cabeza de cartel. «Ambos les pueden quitar votos al PSOE y empeorar su resultado».