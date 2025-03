El PSOE critica la reducción de plazos del proyecto de ley de medidas tributarias

El proyecto de ley de medidas tributarias será aprobado el próximo 27 de marzo, en el segundo pleno ordinario de este mes, gracias a la ... reducción de plazos que han pactado PP y Vox. Una decisión que ha sido criticada por el PSOE, que la califica de «un atropello a la democracia en toda regla».

La Asamblea convalidó la pasada semana, tras un acuerdo a última hora entre PP y Vox, el decreto-ley de medidas tributarias que fue aprobado a finales de enero por el Gobierno regional. Además, pactaron que la norma pase a tramitarse como proyecto de ley, lo que permitirá introducir enmiendas. Los dos partidos han consensuado ampliar el alcance de determinadas rebajas fiscales, sobre todo en el impuesto de transmisiones patrimoniales, a lo que se sumará la derogación de la ley de memoria histórica de Extremadura y la aprobación en su lugar de la denominada ley de concordia.

Como establece el Reglamento de la Asamblea, el proyecto de ley que deriva de un decreto-ley se tramita por la vía de urgencia. Esto supone reducir los plazos a la mitad. Además, no se pueden presentar enmiendas de totalidad, con las que se rechaza el texto completo. De esa forma, se pasa directamente al trámite de comparecencias de expertos para realizar aportaciones sobre la materia, tras lo que los grupos parlamentarios pueden presentar sus enmiendas de modificación para que sean debatidas primero en comisión y después en sesión plenaria.

La Junta de Portavoces se ha reunido este martes para fijar el calendario de tramitación. PP y Vox han acordado eliminar el trámite de comparecencias, una potestad que permite el Reglamento de la Cámara, y pasar directamente a la presentación de enmiendas parciales. El plazo ha comenzado este martes y concluirá el lunes a las 14.00 horas.

Tras superar varios trámites, el 21 de marzo las enmiendas que permanezcan vivas se debatirán en comisión, con lo que el texto definitivo de la ley se podrá llevar al pleno del día 27 para su aprobación definitiva. Después deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura para su entrada en vigor.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha afirmado que «PP y Vox quieren que la Asamblea no tenga ninguna importancia, no tenga ninguna relevancia». Según ha indicado, eliminar el trámite de comparecencias es «un atropello a la democracia». Además, ha lamentado que no se ha dado ninguna justificación.

«Hemos pasado de Habla Extremadura a habla Vox, y aquí nadie más tiene nada que decir», ha señalado la portavoz socialista. «Está claro que nos quieren callados, amordazados, que tienen prisa y que quieren ocultar la segunda parte del pacto de la vergüenza».

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha explicado que la reducción del calendario de tramitación se debe al interés por que las rebajas fiscales pactadas con Vox se puedan aplicar cuanto antes.

El portavoz popular ha afirmado que el PSOE pretendía retrasar la entrada en vigor de estas medidas y que «la bajada de impuestos fuera disfrutada por los extremeños lo más tarde posible». Sin embargo, ha asegurado que «Extremadura no puede esperar» y que se ha decidido seguir un procedimiento «que no hurta ningún debate, que da a los grupos tiempo para presentar sus enmiendas, así como su debate en comisión y en pleno».