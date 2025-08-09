El proveedor de huevos de Mercadona construirá una granja para 320.000 gallinas camperas en Extremadura

La creciente demanda de huevos camperos en los mercados es el principal motivo que citan desde el grupo Huevos Guillén para explicar su proyecto ... en Ribera del Fresno (Badajoz): una granja para 320.000 gallinas camperas.

Una instalación en la que la compañía valenciana pretende invertir catorce millones y medio de euros. «Nuestra previsión es iniciar las obras a principios de 2026», confirman desde la corporación. Si se cumple con el calendario marcado, consideran que podrán tener la construcción terminada en el primer trimestre de 2027, aunque la idea es ir avanzando de manera progresiva en los diferentes espacios. De esta forma, uno de los objetivos es que la iniciativa ganadera pueda estar en funcionamiento, con un menor número de aves, sin necesidad de esperar a la conclusión de todos los trabajos de edificación.

La plantilla necesaria será de 16 personas una vez que la explotación se encuentre a pleno rendimiento y el proyecto presentado a la Junta de Extremadura detalla que «el personal empleado podrá proceder de los municipios vecinos».

Esta granja en Ribera del Fresno sustituye en los planes de la empresa al proyecto que se anunció en su día para Jaraicejo (Cáceres). En el año 2019, la misma firma promotora de la instalación –Dehesa de Monfragüe– ya planteó una iniciativa de similares características, también para la producción de huevos camperos, en el norte de Cáceres, pero con capacidad para hasta 420.000 gallinas.

Ese recinto ganadero recibió en el año 2023 la catalogación de Premia (Proyecto Empresarial de Interés Autonómico) por parte de la Junta de Extremadura, lo que permite optar a una tramitación preferente y a ayudas al empleo. Sin embargo, ahora la empresa cambia la ubicación y se decanta por Ribera del Fresno.

Huevos Guillén, principal proveedor de huevos de Mercadona, tiene otras instalaciones en Almendralejo, por lo que la nueva ubicación aporta ciertas ventajas, según la empresa. «Posibilitará sinergias con el centro existente, para el proceso final de clasificación y envasado de los huevos, antes de llegar al consumidor final», indican al respecto.

La Junta revisará la etiqueta Premia

No hereda la localización de Ribera del Fresno la calificación de Premia. «Se revaluará el cambio de condiciones para la continuidad de la catalogación o se planteará la necesidad de solicitar una nueva concesión», explican desde la Consejería de Economía.

Es decir, la empresa deberá primero presentar las modificaciones del proyecto original. Esa variación que no conlleva ningún tipo de penalización, ni siquiera aunque la empresa opte por abandonar de manera definitiva el proyecto, ya que el sello Premia no «supone la exención de ningún tipo de requisito legal ni administrativo», como detallan desde Economía.

En cualquier caso, del cambio de ubicación se mantuvo informada la Junta de Extremadura, que realiza un seguimiento de todas las certificaciones Premia concedidas. «En mayo comunicaron que presentarán una nueva memoria descriptiva cuando tengan escriturados los terrenos», aportan desde la consejería.

Sea cual sea el recorrido de la iniciativa que ahora se plantea para Ribera del Fresno, tanto si opta a mantener la etiqueta Premia como si debe realizar una nueva solicitud, corresponde a la empresa promotora la decisión de optar a esa calificación como proyecto prioritario.

Trámites

Por el momento se están dando los primeros pasos burocráticos para la inicaitiva y el pasado 31 de julio se publicó en el DOE (Diario Oficial de Extremadura) el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental del proyecto. Esos trámites se realizan a nombre de Dehesa de Monfragüe, firma propiedad del grupo Huevos Guillén.

La granja en su conjunto, según la documentación entregada a la Junta y que firma la consultora extremeña Arram, ocupará ocho parcelas que suman una superficie cercana a las 192 hectáreas (más de 1.900.000 metros cuadrados).

En esos terrenos se plantean ocho naves, cada una con capacidad para 40.000 gallinas y dotadas con patios de campeo para que las aves puedan salir al exterior. Además, hay previstos cinco almacenes para los huevos y otros cinco que harán las veces de estercoleros. En este sentido, se calcula que con 320.000 aves en las instalaciones se generarán más de 10.200 toneladas de gallinaza (excrementos) al año, «que será destinada a su valorización en plantas de compostaje», según la misma documentación.

También se refleja en el proyecto el consumo estimado de agua, que se eleva hasta rozar los 40.000 metros cúbicos al año, similar al de algo más de 800 hogares. Las principales necesidades de agua son la bebida de las aves y la utilizada para la refrigeración y el mantenimiento de una temperatura óptima para los animales.

Este proyecto en la provincia de Badajoz se enmarca dentro del plan de crecimiento de la empresa. «Esperamos alcanzar los diez millones de aves para el año 2030», aseguran desde Huevos Guillén. Además, destacan que esta granja «supone un paso importante en nuestra apuesta por una producción libre de jaulas y, más concretamente, de gallinas camperas».