Proponen impulsar cooperativas de cabreros para las áreas afectadas

Redacción BADAJOZ. Viernes, 29 de agosto 2025, 07:19 Comenta Compartir

La asociación Ecologistas en Acción Granadilla ha solicitado al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural que, tras el incendio de Jarilla, realice un estudio sobre la viabilidad de cooperativas de cabreros en las zonas quemadas y que las cabras sean autóctonas del Sistema Central cacereño, como la cabra verata. También que se considere factible una subvención económica para empezar su actividad a los cabreros, de forma que su proyecto sea posible, y la construcción de viviendas públicas en las zonas dañadas por el fuego.

Además, se solicita que los ayuntamientos afectados elaboren un presupuesto de los frutales y plantas que hayan sido dañados por el fuego, haciéndose responsables del pago o sustitución de castaños, cerezos, higueras, ciruelos, olivos, manzanos, perales, nogales, etc., y Gestión Forestal se haga cargo del coste de los árboles y la mano de obra.