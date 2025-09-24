Esta es la programación de la Noche de los Investigadores de la UEx 2025 Las actividades tendrán lugar el 26 de septiembre en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia

Nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de la Universidad de Extremadura, que tendrá lugar el viernes día 26 de septiembre en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Como es habitual, el programa incluye talleres, charlas, juegos y actividades divulgativas con acceso gratuito. Además, de nuevo este año habrá una jornada previa dedicada a los estudiantes de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Esta es la programación por ciudades:

Hospital centro vivo y Plaza de San Atón Badajoz

El programa en Badajoz se desarrollará en el Hospital Centro Vivo y la Plaza de San Atón.

En la jornada previa se han programado un total de 19 actividades, que se celebrarán de 10.00 a 14.00 horas en tres espacios diferenciados. Habrá siete talleres dirigidos al alumnado de Educación Primaria, entre ellos 'Metamorfosis: remodelación corporal', 'Desarrollo embrionario: Under construction', 'Jugando con el aro mágico', 'Haz tu prime fractal' o un escape room 'Statwars'.

Para los estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional habrá doce actividades, como 'Microrrobótica médica: pequeños aliados para grandes desafíos', 'Diseña, construye y programa tu androide espacial con LEGO', 'Código Gamma. Misión: salvando al mundo', 'Fabrica tu propio escudo solar', '¿Cómo escribían los antiguos?', 'Mide tu fuerza, controla tu movimiento' y una yincana literaria.

En la Noche de los Investigadores se han organizado siete espacios. Todas las actividades se desarrollarán de 17.30 a 21.00 horas.

El primero estará dedicado a Ciencias de la Salud, con la promoción y difusión de la oficina de la Universidad Saludable de la Uex, el escape room 'Reto cáncer: desafíos para una vida plena y feliz', y el taller 'Mide, juega y aprende: tu cuerpo habla'.

El segundo espacio se centrará en Biología, Ciencias Ambientales, Química e Ingeniería Química. Habrá siete talleres, entre ellos '¿Qué emociones siento?', 'Descubriendo el gusto y el olfato', 'Introducción a la toxicología: la ciencia de los venenos' y 'Dibujar con bacterias', 'Experimenta con química' y 'Bichos y demás parientes'. Además, se pueden visitar dos exposiciones.

El tercer espacio incluye actividades relacionadas con Ciencias de la Salud y los alimentos. Algunas de ellas son: 'Explorando el mundo invisible: cultivo y crecimiento de microorganismos en alimentos', 'Descubre qué comes: analiza los componente de tus alimentos', 'Amigos invisibles en tu yogur' y 'La magia del músculo eléctrico'.

El cuarto espacio será el Green Corner y el quinto, sobre Ingeniería, Tecnología y Matemáticas, con actividades prácticas de electromecánica, fluidomecánica y de hidrógeno verde, entre otras.

Los dos últimos espacios estarán centrados en Física y Meteorología y en Matemáticas, Estadística, Educación y Ciencias Sociales. En estos apartados se han programado actividades de observación y predicción meteorológica y talleres como 'Las emociones de insideout', 'Qicong, cultiva tu salud' y '¡Yo sé lo que es un fractal!'.

Espacio UEx Cáceres

El programa en Cáceres tendrá lugar en el Espacio UEx, ubicado en el número 14 de la avenida Virgen de la Montaña.

En la jornada previa se han programado 19 actividades, que tendrán lugar en cinco espacios de 10.00 a 14.00 horas. Los talleres dirigidos a estudiantes de Educación Primaria se ubican en la segunda planta y entre ellas están 'Jirafantes y dragosaurias: conectados al mundo con el poder de las palabras', 'Desvelando mentiras sobre la salud', 'Música y danza de colores' o 'Concierto de plantas en tres movimientos'.

Las propuestas para el alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional estarán en la planta baja y la primera planta. En este apartado se encuentran talleres como '¿Quién es quién? Detectives de microorganismos?', 'Pestes y tóxicos: ayudando a las abejas a encajar el cambio climático' o 'La calidad del agua inteligente'.

En la Noche de los Investigadores se han organizado cinco espacios más el jardín, donde se ha programado el taller 'Tierra a la vista: descubre la magia del compost'.

En el primer espacio habrá seis actividades, entre ellas 'Los relatos de la lana en España', '¿Cuánto sabes del sistema inmunitario' y 'Cirugía de mínima invasión: pon a prueba tus habilidades quirúrgicas'.

En el segundo espacio habrá dos talleres, uno sobre escaneo 3D y otro sobre computación mecánica. En el tercero se desarrollarán cinco actividades, entre ellas 'La mirada: una ventana para explorar nuestra condición humana'.

En la primera planta se ubica el cuarto espacio, con propuestas como 'Historias mitológicas', 'Quién es quién literario' y 'Conocer la pintura a través de la historia del arte'. Por útlimo, el quinto espacio está en la segunda planta, con talleres como 'Mini supercomputadores en tus manos con piezas de lego' y 'Una depuradora casera'.

Todas las actividades se desarrollarán de 17.30 a 21.00 horas.

Templo de Diana Mérida

El templo de Diana acogerá las actividades de la Noche de los Investigadores en Mérida. Habrá once talleres, que se desarrollarán de 18.00 a 21.30 horas. Entre las propuestas hay talleres como 'Un viaje virtual al pasado', '¿Qué se esconde bajo el suelo? Usando el georradar en arqueología' y 'Lo que no ves cuando navegas por Internet... pero los hackers sí', y juegos y retos como 'Diseñando con el fablab: catapultas y lanzadorse y 'Encuentra el tesoro de la Universidad'.

Centro universitario Plasencia

En Plasencia, el programa está compuesto por 14 propuestas, que se desarrollarán en dos turnos en el centro universitario de la ciudad. El primero -con sesiones a las 17.30, 18.00 y 18.30 horas- cuenta con una actividades como 'Descubre el giro mágico', 'Detectives del calor: la pista invisible' y 'El cambio climático en experimentos'; y el segundo -con sesiones a las 19.00, 19.45 y 20.15 horas, contiene talleres como 'Matemagia', 'Una flor a vista de abeja' y un escape room virtual sobre economía y arte.

