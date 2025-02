Los docentes tendrán derecho a un año sabático remunerado parcialmente

Luis Expósito Badajoz Jueves, 9 de junio 2022, 14:06 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

La Consejería de Educación y Empleo y los sindicatos docentes han alcanzado un acuerdo de licencias y permisos que incorpora, entre sus principales novedades, la posibilidad, por primera vez, de disfrutar de cuatro días de asuntos particulares. También se introduce la posibilidad de tomar un curso sábado, año en el que percibirán el 84% de su sueldo, siempre y cuando los cuatro años anteriores también hayan ingresado un 84%

Los sindicatos que han suscrito el acuerdo son CSIF, PIDE, ANPE, CCOO y UGT y entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, por lo que los docentes extremeños se beneficiarán de estos acuerdos ya el próximo curso 2022/2023.

La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, indicó ayer en el acto de firma del acuerdo con las organizaciones sindiciales que con con él se logra «avanzar en la equiparación de los derechos laborales de los docentes con el resto de los empleados públicos de la Junta».

Los sindicatos se han limitado a difundir un breve comunicado conjunto en el que celebran que «mayoritariamente» se han logrado los objetivos marcados, y que esperan «seguir avanzando» en esta línea de consenso.

En concreto, esta nueva orden de licencias y permisos docentes actualiza y avanza en el acuerdo alcanzado en 2007 entre la administración educativa y los sindicatos. Por primera vez, los docentes disfrutarán de días de asuntos particulares, lo que se supedita a que «las necesidades del servicio lo permitan», es decir, cuando no se altere el normal funcionamiento de los centros educativos. Serán cuatro días, que se distribuyen en tres en periodos lectivos y uno en no lectivo.

A preguntas de este diario, Educación precisó que el hecho de que los docentes tomen días de asuntos particulares no supondrán en ningún caso que los alumnos queden sin clase. «Como ocurre con otros permisos»·, indican desde la Consejería, «por fallecimiento de un familiar, por ejemplo, se cubrirán con los docentes disponibles en el centro educativo, suficientes para garantizar no solo el seguimiento educativo, sino también el buen funcionamiento del centro escolar. Por eso decimos que siempre que se garantice el normal funcionamiento de los centros educativos», subraya la Junta, que añade que ello implicará que «al igual que se hace en otros ámbitos de la Administración Pública, el docente deberá solicitar su día de asunto particular con suficiente antelación para que el centro pueda organizar los recursos de forma que el grupo de alumnado esté atendido. En ningún caso, estos permisos podrán interferir en el normal funcionamiento de las clases. El derecho básico a la educación está garantizado».

Estabilidad presupuestaria

En cuanto otros tipos de licencias, Educación ha respondido a HOY que «el número de permisos retribuidos, como por ejemplo las licencias por estudio, están supeditados a la estabilidad presupuestaria. Las licencias se tienen que convocar y saldrán con un número determinado, como pasó en 2018».

La Consejería de Educación también señala respecto a la retribución parcial que logran los docentes para su año sábatico que «el conjunto de permisos que implican algún tipo de coste (15 días naturales por matrimonio o pareja de hecho, permisos por maternidad opaternidad) se asumen ya con la asignación presupuestaria destinada al pago de la nómina del personal docente».

Por otro lado, podrán solicitar hasta tres días lectivos por curso escolar para formación vinculada con su materia que sea independiente a la que se oferta en la red de centros de profesores y recursos (CPR).

En cuanto a los mayores de 55 años, se recuperan dos permisos que no se han ofrecido los dos últimos años por las necesidades derivadas de la pandemia. Por un lado, podrán solicitar una reducción de dos horas en su jornada lectiva, y, por otro, la recuperación de las licencias por estudios, tanto en la modalidad retribuida como en la no retribuida. Estas no se convocan desde el curso 2018-2019.

Asimismo, el acuerdo mantiene otros permisos acordados en 2007, como los permisos de hasta seis días hábiles por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar en primer, segundo o tercer grado; también el permiso de dos días por traslado.

La nueva orden, que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, aúna otras medidas dispersas en distintas normativas, como los permisos por lactancia, por nacimientos prematuras, por menores a cargo hospitalizados tras el parto, exámenes prenatales y para las técnicas de preparación al parto, o para la realización de técnicas de fecundación o de reproducción asistida.

Otros permisos o reducciones que se incluyen tienen que ver con la conciliación, la reducción de jornada para atender a hijos con enfermedades graves, los permisos a asistir a consultas médicas, o para acompañar al médico a hijos menores de 16 años o personas dependientes a su cargo, entre otros.