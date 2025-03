«Mi profesora no celebra conmigo un 10 en su asignatura con un beso en la boca»

Marina Bueno y Tomás Doncel tienen y 17 y 18 años y son compañeros de clase. Ambos cursan segundo de Bachillerato.

–¿Qué os pareció ... el beso de Jenni Hermoso?

–Marina: Me pareció vergonzoso. A ninguna mujer, en ningún contexto, se la tiene que besar ni tocar sin su consentimiento. Es una invasión de su intimidad que no se debe consentir y que, cuando se produce, hay que castigar.

–Tomás: Mi profesora no celebra conmigo un 10 con un beso en la boca, ni he visto a nadie festejar nada por importante que sea de esa manera. Me pareció bochornoso y vergonzoso lo que hizo Rubiales.

–¿Conocéis la llamada 'ley del solo sí es sí?, ¿Qué os parece?

–Marina: Me parece que la ley era positiva y que Irene Montero procuró dar prioridad al consentimiento de la mujer, pero luego su aplicación ha sido negativa posiblemente porque la ley no estaba hecha lo bien que se requería para que se aplicara de manera efectiva.

–Tomás: Para mí la violencia es violencia siempre y siempre ha de ser castigada me da igual que sea agresión o abuso.

–¿Alguna vez te ha pedido tu pareja o le has pedido que modifique su forma de vestir por ser provocativa?

–Marina: Nunca me lo han pedido y nunca lo consentiría. Pero lo que es lamentable es que se entienda ir provocativa como algo negativo, como si eso pudiera justificar la agresión a una mujer.

–Tomás: Ni lo he pedido ni lo pediré jamás.

–¿Eres feminista?

–Marina: Soy feminista porque defiendo que hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades en todos los aspectos de nuestra vida.

–Tomás: Yo entiendo el feminismo que hay como una defensa extrema de la mujer contra el hombre, no soy feminista.

–¿Hay igualdad entre hombres y mujeres?

–Marina: Solo en teoría. Yo tengo que pedir a mis amigos que me acompañen a casa por la noche porque tengo miedo. Somos las chicas las que fingimos que vamos en llamada por la calle cuando vamos solas y las que tenemos que tener cuidado con la hora a la que estamos fuera de casa.

–Tomás: Digo lo mismo. No la hay.

–¿Quién realiza las tareas domésticas en vuestra casa, vosotros colaboráis?

–Marina: En mi casa se reparten entre mi padre y mi madre. Y yo me ocupo de mi habitación y de poner y quitar la mesa, es que este año tengo mucho que estudiar.

–Tomás: Mi madre fundamentalmente porque mi padre tiene un horario de trabajo complicado. Y yo colaboro poco, porque este año, como Marina, tengo mucho que estudiar.

–¿Quién está en el grupo de WhatsApp de los padres de tus compañeros, quién acude a las reuniones, quién te ayuda o ha ayudado en los deberes?

–Marina: Mi madre es la que está en los grupos de los padres, para las reuniones se turnan y, en cuanto a los deberes, siempre me ha ayudado sobre todo mi padre.

–Tomás: Mi madre en grupos y reuniones, pero a la hora de los deberes, en función de la asignatura, uno u otro.

–Si hubiera un problema en casa y uno de tus padres tuviera que pedir reducción de jornada o dejar de trabajar, ¿quién crees que lo haría?

–Marina: No lo sé, imagino que lo hablarían y lo decidirían en función de las circunstancias del momento y de las facilidades que tuvieran en sus trabajos.

–Tomás: Por cuestiones laborales y de facilidad lo haría mi madre.

–¿Habéis visto actitudes machistas en vuestro instituto?

–Marina: La verdad es que no y quiero pensar que, en caso de verla, trataré de corregirla.

–Tomás: En el instituto, no, pero en la calle en grupos de amigos, sí. Y, por supuesto, siempre he salido en defensa de mis amigas.

–¿Conocéis algún caso de violencia de género?

–Marina: No, pero si se diera el caso, creo que trataría de convencer a la víctima para que denunciara.

–Tomás: Yo presencié uno junto con mi familia en una ocasión y llamamos a la policía.

–¿Consideráis que el Día de la Mujer sigue siendo necesario?

–Marina: Claramente sí, porque la igualdad no es real y porque debemos seguir agradeciendo el trabajo que muchas mujeres antes que nosotras hicieron por mejorar nuestros derechos.

–Tomás: Por supuesto que sí, porque es un día para recordar lo que hicieron y hacen las mujeres en favor del mundo.

–¿Creéis que hay desigualdad salarial entre hombres y mujeres?

–Marina: No lo sé, pero entiendo que no debería. A mismo trabajo, mismo sueldo. Y, si no es así, hay que corregirlo.

–Tomás: Creo que lo hay, pero también que cada vez es menor.

–¿Preferirías como jefe a un hombre o a una mujer?

–Marina: Me es indiferente siempre y cuando el jefe o jefa que tenga este capacitado o capacitada para serlo.

–Tomás: Me da igual que sea hombre o mujer, completamente indistinto si está preparado para ello.

–¿Controláis el móvil de vuestra pareja, permitirías que controlaran el vuestro?

–Marina: No y no. Todas las personas tenemos derecho a ese espacio de privacidad al que nadie tiene por qué acceder. Si fuera el caso, estaríamos hablando de una relación tóxica, la cual ni busco ni quiero.

–Tomás: Yo tampoco miraría el móvil a mi pareja ni permitiría que miraran el mío. Pienso que eso es invadir el espacio personal y, como ha dicho Marina, sería una relación tóxica que no quiero.