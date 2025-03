La prisión de Cáceres aplica el protocolo antisuicidios al acusado de matar a Imane en Valencia de Alcántara

Badr Saadaoui, el acusado de matar a cuchilladas a su esposa Imane en Valencia de Alcántara, está desde el jueves en la prisión de Cáceres. « ... Se le ha aplicado el protocolo de prevención de suicidios, está en una celda acompañado siempre por otro interno», señala al Diario HOY Nahum Álvarez, director del Centro Penitenciario de Cáceres. «Dentro de 15 días se verá si se sigue aplicando el protocolo, ahora está acompañado por un interno que ha recibido formación para formar parte del protocolo», indica Álvarez.

Todos los centros penitenciarios de España tienen programas de prevención de suicidios porque la Ley Orgánica General Penitenciaria señala que la administración penitenciaria, «tiene el deber de velar por la vida, la integridad y salud de los internos». Por eso hay un programa de prevención de suicidios. En el caso de Badr Saadaoui él ha confesado haber matado a su mujer, pero no se ha suicidado o intentado suicidar como en otros casos de violencia de género. No obstante, según los especialistas, eso no quiere decir que no lo intenté una vez que encerrado piense en lo que ha ocurrido y en lo que presuntamente ha hecho.

El programa marco de prevención de suicidios señala que hay factores que propician la conducta suicida en un preso, como el impacto psicológico de la detención y el encarcelamiento, la resonancia que ejerce sobre el recluso ver publicada en los medios de comunicación su actividad delictiva, destacando que son más propensos los que han cometido delitos contra las personas, contra la libertad sexual y de violencia familiar, «no solo al iniciar su estancia en prisión, sino también cuando la prolongación de la condena debilita los resortes del equilibrio emotivo». También son más propensos los que han tenido un abuso crónico de sustancias, en particular de alcohol, como Saadaoui, que ha tenido problemas de alcoholismo. Según la OMS el abuso de alcohol es un trastorno frecuente en los casos de suicidio.

La figura del interno de apoyo

Dentro del protocolo de prevención de suicidios, es muy importante la figura del interno de apoyo que comparte celda con el preso al que se está vigilando para evitar suicidios. Estos internos tienen una situación estable en el centro penitenciario, sin traslado previsible, no presentan consumo activo de drogas, carecen de antecedentes de autolesiones o de enfermedad mental grave, y no deben tener sanciones sin cancelar.

Los internos de apoyo reciben más de 20 horas de formación, en las que se les proporciona conocimientos sobre la detección de circunstancias clínicas de riesgo, técnicas de escucha activa, comunicación interpersonal, conocimientos básicos sobre depresión y también conocimientos de primeros auxilios.

La actividad que realizan estos presos es voluntaria y no remunerada, pero por su labor obtienen recompensas y beneficios penitenciarios.

El preso que entra dentro del protocolo de prevención de suicidios, además de estar las 24 horas al día acompañado por un interno de apoyo, se favorece sus comunicaciones con la familia y en entorno social, y se potencia que participe en actividades ocupacionales y deportivas.

El caso de Rosario Porto

A nivel europeo las prisiones españolas no tienen un elevado índice de suicidio entre los internos. En el año 2019 el Consejo de Europa señalaba que la media de suicidios en 47 países se situaba en 7,2 casos por cada 10.000 internos, cuando en España la media es de 5,9, nada que ver con Francia en donde la media es del 14,7.

Uno de los suicidios en una prisión española que más llamó la atención fue la de Rosario Porto, la asesina de su hija Asunta. Condenada a 18 años, en 2020 se quitó la vida en la cárcel de Brieva (Ávila), al colgarse de un cinturón de tela atado al marco de la ventana de la celda. Había intentado suicidarse varias veces y había estado incluida seis veces en el programa de prevención de suicidios. Cuando se quitó la vida no estaba dentro del programa, ya que no se recomienda que un interno esté permanentemente vigilado para no limitar su derecho a la intimidad.