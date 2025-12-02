Los primeros bomberos forestales se incorporarán a partir de este mes Las plazas que se venían cubriendo con contratos temporales durante la época de peligro alto de incendio se sustituyen por otras para todo el año

J. S. MÉRIDA. Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las 138 plazas de bombero forestal creadas por la Junta de Extremadura con jornada laboral durante todo el año empezarán a ocuparse este mes, en un proceso que concluirá el próximo 15 de enero.

El Plan Infoex dispone de estas plazas desde ayer, día en el que entró en vigor la modificación de la Relación de puestos de trabajo (RPT) de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural que se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 24 de noviembre.

Como explica el Gobierno regional, estos puestos se vienen cubriendo desde 2016 con contratos de varios meses, por lo general del 1 de junio al 31 de octubre, coincidiendo en su mayor parte con la época de peligro alto de incendios forestales, que suele desarrollarse del 1 de junio al 15 de octubre, si bien este año se ha alargado hasta el 26 de octubre por las condiciones meteorológicas. El decreto de creación de estas plazas recoge también la amortización de las 138 que contaban con jornada al 50%.

Las nuevas plazas están repartidas por 38 centros de trabajo de toda la comunidad y permitirán que unos recursos destinados a la extinción de incendios hagan también labores de prevención. Como únicas novedades, se crean de forma específica los centros de Hoyos y Casares de Hurdes y se fusiona el de Aliseda con Cáceres, pero el número de efectivos no varía.

Calendario de creación

Como exige la legislación, estas plazas se ofrecen primero al personal fijo. Este viernes tendrá lugar la comisión paritaria sobre adscripciones provisionales solicitadas por esos trabajadores. La próxima semana tendrán lugar las resoluciones y el 15 de diciembre se incorporarán a sus nuevos puestos.

El 18 de diciembre se celebrará el llamamiento para la cobertura de las plazas no cubiertas por esa vía, más las que puedan quedar vacantes. Para ello, se recurrirá a la bolsa de empleo. Del 22 de diciembre al 9 de enero serán los exámenes médicos y el 15 de enero todos estarán en los puestos asignados.