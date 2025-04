Presupuestos y memoria

Los presupuestos de Extremadura no se aprueban por ciertas diferencias sobre dos temas: inmigración y memoria histórica. Es más, estas dos cuestiones se han convertido ... en mercancía para la negociación, certificando así que en España, hoy, solo puedes gobernar si cedes a las exigencias de los ultranacionalistas catalanes (sobre este tema he publicado 47 contraportadas en el HOY) o a las exigencias de los ultranacionalistas españoles. Como estamos en Extremadura, nos ceñiremos a nuestro caso.

Resulta que en una región de emigrantes, no se aprueban los presupuestos porque se exige que no vengan unas decenas o centenares de jóvenes inmigrantes, se les criminaliza y se razona que acabarán con nuestras costumbres y nuestra cultura, además de llenar nuestras calles de violaciones, robos y asesinatos.

Según Eurostat, España es uno de los países europeos con memos criminalidad y de cada 100 condenados por delitos, 75 son españoles y 25, inmigrantes. Pero qué más da, aquí no importa el dato, sino el relato y si el relato está lleno de mentiras, no pasa nada. Pero lo peor es que, en 20 años, de Extremadura emigraron 520.000 ciudadanos. Para entender la cifra, imaginen que toda la población actual de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Navalmoral, Zafra, Montijo, Villafranca, Coria, Olivenza, Miajadas y Trujillo se marchara.

Esos emigrantes que se iban de Extremadura, Andalucía o Galicia en trenes conocidos como El Botejara, El Sevillano o el Shangai Exprés llegaban a sus destinos, unas veces con trabajo y otras a buscarse la vida, y sufrían lo mismo que sufren los inmigrantes que llegan a una España que para ellos es como la Alemania, la Cataluña o el París de los 60.

París… Trasladémonos al barrio de Saint Denis, donde hoy, la mitad de la población es de origen no europeo y el nombre más popular es Mohamed. Saint Denis era conocido, antes de la llegada de la emigración africana, como La Petite Espagne. En algunas de sus calles, el 96% de los vecinos eran españoles. Había calles conocidas popularmente como Rue de Cáceres y Rue de La Vera porque en ellas se juntaban cacereños y veratos, que vivían hacinados en casas sin comodidades. Los franceses reaccionaban de manera parecida a como quieren que reaccionemos nosotros para pactar los presupuestos. Se quejaban de la invasión de extremeños y españoles porque tenían muchos hijos, comían cosas raras, se portaban muy mal y trabajaban peor (de una chapuza se decía que era un trabajo de españoles), venían a comerse el pan de los franceses, iban a espantar a los compradores de sus viviendas y a abaratar el precio de sus propiedades y eran demasiado católicos para una Francia laica.

¿Hemos olvidado que en casi todas nuestras familias ha habido emigrantes? ¿Vamos a criminalizar a quienes vienen como criminalizaron a nuestros antepasados con mentiras, racismo y xenofobia? No puede ser. No me lo creo. Fíjense, no creo que piensen así ni los ultras, pero si no obedecen a Madrid, se acaba su carrera política. Y qué decir de la memoria histórica. Que no se trata de revanchismo (mi abuelo era requeté, mi familia era 'nacional'), que se trata de no olvidar para no repetir lo sucedido. Que solo en la provincia de Badajoz, nombre a nombre, pueblo a pueblo, uno por uno, fueron represaliadas 6.000 personas de izquierdas y 300 de derechas. En otras regiones sería diferente, pero aquí la memoria histórica es fundamental. Negocien los presupuestos teniendo en cuenta el contexto: estamos en Extremadura. No lo olviden.