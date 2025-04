El 24% del presupuesto de la Junta para ayudas para libros de texto se queda sin gastar

Casi uno de cada cuatro euros destinados a las ayudas para la adquisición de libros de texto de Extremadura se queda sin gastar. Esto se ... debe a la limitación que tiene la subvención para los alumnos de la región. El Gobierno regional mantiene para el próximo año ese tope, que acumula 17 años sin cambios.

Las ayudas para libros de texto financian el acceso a ese material a las familias numerosas y a las que cumplen unos determinados requisitos de renta. Están destinadas a los alumnos de Primaria, Secundaria, FP Básica y Educación Especial. Para el segundo cinco de Infantil de 3 a 6 años, la subvención se destina a la compra de material.

La Junta de Extremadura realiza este gasto por dos vías. Para los colegios públicos tramita un libramiento de fondos, con lo que transfiere directamente las cantidades asignadas a los centros. Para los concertados lleva a cabo una convocatoria de ayudas. En ambos casos, las familias deben cumplir los requisitos fijados.

El dinero es gestionado por los centros, que son los que se encargan de prestar el material y recogerlo al final de cada curso. El objetivo es contar con un banco de libros que, a la larga, permita disponer de ejemplares suficientes para todos los alumnos. Un objetivo que se refrendó en una ley del año 2020, destinada a extender la gratuidad de los libros de texto, y en su decreto de desarrollo, de 2022. Hasta entonces, la cuantía máxima de la ayuda se fijaba en las respectivas convocatorias. Desde 2023 se recoge en una orden específica.

En 2007 el precio por lote, la cantidad de referencia para la concesión de la ayuda, se elevó a 120 euros. Un año después se especificó que esa sería la cantidad de la subvención máxima a conceder a cada alumno. Y en 2009 se distinguió entre 120 euros para alumnos de Primaria y 150 para Secundaria. Desde entonces ya no habido cambios, excepto la inclusión de la ayuda de 30 euros para las alumnos de 3 a 6 años por el gasto en material.

La Junta ha mantenido esos topes en las órdenes de fijación de ayuda máxima de los años 2023 y 2024. También lo ha hecho para el presente año de cara al próximo curso.

Sube la dotación

La dotación de la Consejería de Educación para estas ayudas ha crecido los dos últimos años, pero el tope máximo fijado por alumno impide que se puedan gastar esos fondos.

Para el curso 2022-2023 la Junta destinó 7 millones de euros a las ayudas para libros de texto, en la línea de años anteriores. Para atender al número de beneficiarios que cumplían los requisitos para acceder a la subvención máxima habría hecho falta llegar a 8,3 millones.

Aunque la dotación se quedaba corta, hasta ese año al menos permitía costear las renovaciones de libros por deterioro. Pero en 2022 entró en vigor la nueva Ley Orgánica de Educación, que implicó un cambio de contenidos, lo que dejó en desuso los bancos de los centros educativos. Por ese motivo, el Gobierno regional decidió ampliar la dotación a 10,5 millones de euros.

Sin embargo, la convocatoria para el curso 2023-2024 sólo contó con 3 millones de euros para centros públicos, mientras que para los concertados se elevó a 1,95 millones. La intención del Gobierno regional era aumentar esos fondos, una medida que asumió el Ejecutivo autonómico de María Guardiola, que al final del ejercicio destinado 3 millones más para libros de texto en la red pública. Esto permitió atender todas las solicitudes recibidas por Educación.

Para el presente curso 2024-2025 la dotación volvió a crecer e incorporó 1 millón más para la red pública, que de esa forma llegó a 7 millones (más 1,95 millones para concertados). Esto asegura que los alumnos reciban la ayuda máxima. Pero, debido a esos topes, sobró dinero.

Según las resoluciones de concesión publicadas por la Junta, el gasto en centros públicos asciende a 5,67 millones de euros, mientras que en los concertados se acerca a 1,18 millones. De esa forma, se han empleado cerca de 6,85 millones de una dotación de 8,95 millones de euros, lo que supone un 76,5 % del total.

Para el próximo curso, los topes se han vuelto a fijar en 120 euros en Primaria y 150 en Secundaria, como se viene haciendo desde 2009, a pesar de que el índice que elabora el Instituto Nacional de Estadística recoge un aumento en el coste de los libros de texto del 11% en los últimos cuatro años.

El número de perceptores de estas ayudas no suele experimentar gran variación de un año a otro, aunque a medio plazo la cifra de beneficiarios se está reduciendo debido a la caída de la natalidad. Y eso a pesar de que se han suavizado los requisitos de renta. De esa forma, aunque el Gobierno original siga destinando cerca de 9 millones de euros o incluso más los fondos no se llegarán a gastar debido a que la ayuda máxima no se modifica.

En la práctica, la familias beneficiarias deben seguir destinando fondos propios para costear los libros. Pero esto afecta a toda la comunidad educativa, ya que el objetivo es que los centros dispongan de un banco suficiente para ofrecer la gratuidad a todos los alumnos.

Aunque aumente la dotación de las convocatorias, como ha sucedido en los últimos años, la falta de variación de los topes máximos retrasa la consecución de ese objetivo. A la larga, los centros podrán disponer de ese banco, pero tardarán más tiempo en conseguirlo y además llegará un momento en el que el gasto en renovaciones sea necesario por el deterioro del material debido al préstamo. Mientras tanto, seguirán sobrando fondos de las convocatorias públicas.