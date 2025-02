PP y Vox aprueban los Presupuestos de 2024 con susto final

Juan Soriano Viernes, 2 de febrero 2024, 12:45 | Actualizado 15:09h. Comenta Compartir

PP y Vox aprueban juntos los Presupuestos autonómicos para 2024 en una votación en la que no hubo sorpresas, aunque sí un susto al final que quedó en anécdota y que no impidió que salgan adelante las primeras cuentas del Gobierno de coalición liderado por María Guardiola.

Tras la primera sesión de ayer jueves, en la que se debatieron las 901 enmiendas que permanecían vivas de PSOE y Unidas por Extremadura, este viernes se ha procedido a su votación. Todas han sido rechazadas.

Al final del pleno se ha sometido la aprobación del proyecto de ley en su conjunto. El resultado ha sido de empate a 32: los 28 diputados del PSOE y los cuatro de Unidas por Extremadura se han mostrado en contra, mientras que los cinco de Vox se han posicionado a favor. Con los 28 del PP se alcanzaba la mayoría necesaria, pero un parlamentario popular, José Manuel García Ballestero, no ha llegado a votar. Primero hay que pulsar el botón de presente, lo que ha hecho, pero después no ha llegado a optar por el sí, el no o la abstención.

Ante la sorpresa general, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha ordenado repetir la votación, tal como establece el Reglamento de la Cámara. En esta ocasión, PP y Vox han sumado los 33 apoyos necesarios. García Ballestero ha explicado al término de la sesión que la máquina de registro del voto había dado un error.

De esa forma, todo ha quedado en una anécdota para concluir una votación que no ha tenido ningún sobresalto. Los dos partidos que forman el Gobierno regional se han mostrado unidos en todas las votaciones, tanto para rechazar todas las enmiendas de los grupos de la oposición como para aprobar las distintas secciones de la Ley de Presupuestos.

Por su parte, PSOE y Unidas por Extremadura han coincidido en el apoyo a la mayor parte de sus respectivas enmiendas, aunque en algunos casos también se han abstenido o votado en contra, uniéndose en este caso a PP y Vox.

En la votación se ha aprobado sólo una enmienda, aunque tiene carácter técnico, ya que corrige la exposición de motivos tras la supresión de una disposición adicional. Esa eliminación procede de una enmienda del PSOE, la única que se ha permitido de los grupos de la oposición y que ya recibió el visto bueno en la Comisión de Hacienda, en la que también salieron adelante 42 enmiendas de los socios de Gobierno (39 de PP y tres de Vox).

De esa forma, de las 944 enmiendas que han llegado al trámite final se han aprobado 43, entre ellas las que plantean destinar 2 millones a la Ronda Sur de Badajoz y ampliar en 2 millones las ayudas a los jóvenes agricultores. Pero la gran mayoría tiene carácter técnico o de meras correcciones.

En cuanto a las tres propuestas de Vox, consisten en dedicar 500.000 euros en ayudas a la natalidad en zonas rurales y 100.000 euros en proyectos para la unidad de España. A esto se suma una disposición adicional, coincidente con el PP, para mejorar las retribuciones del personal investigador contratado de la Universidad de Extremadura.

Las primeras cuentas del Gobierno de María Guardiola ascienden a 8.127,1 millones de euros, la cifra más alta de siempre, gracias al incremento de las transferencias del Estado por el sistema de financiación.