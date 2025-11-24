El PP propone que los autónomos no paguen los dos primeros meses cuando estén de baja por enfermedad

El Partido Popular de Extremadura propone que los autónomos que estén de baja por enfermedad no paguen durante los dos primeros meses. «Era la carga ... que tenían que soportar», ha señalado el portavoz de los populares extremeños, José Ángel Sánchez Juliá, en declaraciones a los medios de comunicación en Badajoz recogidas por Europa Press.

De esa forma, si los extremeños dan su confianza a María Guardiola el Ejecutivo autonómico va a cubrir desde el día 1 al 60 la cuota de la Seguridad Social. Sánchez Julia ha destacado que se trata de «una nueva muestra del apoyo» de María Guardiola a los autónomos y empresas de la región, así como «un nuevo apoyo» al crecimiento económico de Extremadura.

El portavoz popular ha destacado que Extremadura está liderando la creación de empleo y la creación de oportunidades en la región, lo cual «es el resultado de las políticas del Gobierno de María Guardiola» que está generando «un ecosistema muy positivo» para que el emprendimiento y la generación de empleo en la región sean «cada vez mucho más positivo».

Algo que se ha llevado a cabo, ha afirmado, gracias a las tres bajadas de impuestos que el Ejecutivo de Guardiola ha hecho a todos los extremeños, o gracias a planes como el de autónomos que ha sido premiado por la Asociación de Trabajo de Autónomos a nivel nacional (ATA) y que cuenta con 315 millones de euros y medidas «tan positivas» como la cuota cero para los autónomos que dejan de pagar durante 24 meses esas cotizaciones a la Seguridad Social, y que si va dirigido a jóvenes menores de 36 años y a mujeres se amplía hasta los 36 meses.

«Esa apuesta por el emprendimiento, por el trabajador autónomo», ha continuado, «ha hecho que Extremadura cuente con 81.300 autónomos», tras lo que ha hecho hincapié en que solamente en este año se han registrado 800 autónomos más, de los cuales el 81% son mujeres.

«Ese es el modelo que el Partido Popular quiere seguir llevando a Extremadura en los próximos años, un modelo centrado en el emprendimiento, en la generación de oportunidades, en la generación de empleo, que sigue mirando por aquellos que están poniendo en marcha y quieren poner en marcha sus proyectos empresariales con la ayuda del gobierno de María Guardiola», ha remarcado, porque el objetivo que tienen el próximo 21 de diciembre pasa por seguir trabajando por la región y trasladando su proyecto para que siga creciendo.