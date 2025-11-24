HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José Ángel Sánchez Juliá, portavoz del PP de Extremadura. HOY

El PP propone que los autónomos no paguen los dos primeros meses cuando estén de baja por enfermedad

Los populares destacan la creación del autoempleo en la región en 2025

R. H.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:43

Comenta

El Partido Popular de Extremadura propone que los autónomos que estén de baja por enfermedad no paguen durante los dos primeros meses. «Era la carga ... que tenían que soportar», ha señalado el portavoz de los populares extremeños, José Ángel Sánchez Juliá, en declaraciones a los medios de comunicación en Badajoz recogidas por Europa Press.

