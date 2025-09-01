El PP pide unidad y dejar a un lado «el circo mediático» sobre los incendios

M. F. Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:35 | Actualizado 14:46h. Comenta Compartir

El Partido Popular ha pedido dejar a un lado «el circo mediático» del PSOE sobre la gestión de los incendios y unidad a la oposición ante este asunto. Asimismo, ha defendido el trabajo y la transparencia del gobierno regional y de la presidenta, María Guardiola, al respecto.

Según el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez, «sobra ruido» y han querido «generar lío» con la declaración de zonas catastróficas o registrando en la Asamblea una pregunta sobre las ayudas cuando se habían anunciado unas horas antes.

«El PSOE siempre tarde y mal, criticando y mintiendo tras unas vacaciones donde se han preocupado de los incendios a golpe de tuit desde la tumbona. Pero los extremeños se han dado cuenta y saben quién está cuando se le necesita y quien está para escupir mentiras y sacar rédito político de una desgracia como han sido estos incendios», ha señalado Sánchez Juliá en rueda de prensa y recoge el PP en una nota. «¿Dónde ha estado Miguel Ángel Gallardo? No ha pisado el puesto de mando, no se ha acercado a las zonas afectadas y estamos a 1 de septiembre», ha añadido.

Respecto a Unidas Podemos, el portavoz ha asegurado que Irene de Miguel «ha generado bulos con la inversión en prevención y lucha contra los incendios y las condiciones laborales de los bomberos forestales» y en cuanto a Vox, ha dicho que «se despertó de la siesta pidiendo que Pedro Sánchez tomara el mando de los incendios cuando el de Jarilla ya estaba controlado».

Por otra parte, el portavoz ha destacado «la entereza de quienes tuvieron que abandonar sus casa y la humildad y el trabajo de quienes hicieron posibles la extinción de esos incendios«, así como el trabajo del gobierno regional. »Tanto la presidenta como los consejeros de Presidencia y Gestión Forestal han estado al pie del cañón desde el minuto uno», ha añadido.

A su juicio, los afectados no se han sentido solos y por ello, ha ensalzado el paquete aprobado con 44 medidas anunciado por la Junta y que recoge ayudas directas y líneas de financiación, entre otras.

Por ello, ha insistido en pedir unidad. «La política extremeña tiene que aprender. Que pasemos de la crispación al diálogo y que se antepongan siempre los intereses de los extremeños».