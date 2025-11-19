HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?

El PP extremeño replica a Abascal que no utilizarán a Guardiola «como un animal de circo»

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha replicado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que no van a permitir que «se utilice» a la presidenta de la Junta, María Guardiola, «como si fuera un animal de circo» porque «por el aro pasan los animales» y no los extremeños, ha dicho.

Al mismo tiempo, ha rechazado que vengan de fuera de la región a decirles lo que tienen que hacer o dejar de hacer, porque para eso les dan la palabra el 21 de diciembre a los extremeños, ya que, «desgraciadamente, quienes formaban parte del cambio han formado parte del problema», ha sostenido, y quienes tenían la «responsabilidad» de contribuir con sus votos a la mejora de la comunidad «han preferido pisarle» a Guardiola para que no pueda llevar a cabo lo que tiene que hacer «para que Extremadura siga creciendo».

De este modo, ha aseverado que «hay una cosa clara», como que el 21-D se presenta a las elecciones autonómicas un partido como el Partido Popular y una candidata que es presidenta de la Junta, «y el resto se presenta contra el PP y contra Guardiola». «Y comparativas las mínimas en Extremadura. Decir que somos animales de circo y que vamos a pasar por el aro no lo admitimos ni lo toleramos», ha recalcado.

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su valoración después de que el presidente de Vox haya advertido este lunes en Mérida a la presidenta de la Junta de que si tras las elecciones autonómicas el resultado es el mismo y necesita a Vox para gobernar, «o pasa por el aro, o repite elecciones, o pacta con el PSOE».

