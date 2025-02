El PP cede ante Vox en educación, control del gasto público y seguridad ciudadana

Violencia intrafamiliar y otros puntos que no incluye el pacto

En el acuerdo de gobierno de Extremadura hay cesiones del PP, pero también hay cuestiones en las que se han suavizado las propuestas de la formación liderada por Santiago Abascal. Sin duda la más destacada afecta a la violencia de género, un asunto sobre el que no se hacía ninguna mención en la propuesta inicial de los populares. Sin embargo, en la contraoferta de Vox se hablaba de apoyo a las víctimas «de la violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, los niños y los ancianos». También pedía un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales a las mujeres y la posibilidad de imponer a los violadores la prisión permanente revisable. Asimismo, sugería trabajar para «extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos, civiles o religiosos, que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer». La primera oferta de los populares no abordaba estas cuestiones, lo que se traduce en que no ve necesario cambiar las políticas actuales. De hecho, en su programa electoral proponía mejorarlas. Vox, por su parte, citaba el problema de la violencia de género, pero sin nombrarlo y con un enfoque «intrafamiliar». En el documento final se sigue sin emplear ese término y todas las propuestas se reducen a trabajar para erradicar «los discursos machistas».