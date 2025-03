El libro 'Cadena de asesinatos' fue una sorpresa para muchos. Detrás de esta investigación rigurosa sobre los acontecimientos previos a la Guerra Civil está ... el comisario de la Policía Nacional en Mérida Aurelio Fernández. El libro puede ser pronto una serie de televisión y Aurelio está inmerso ya en otra investigación de la misma época.

–¿De dónde viene su pasión por escribir?

–Siempre he sido un lector de temas históricos. He conjugado la historia y la literatura porque antes de escribir he leído mucho, mucho. Creo que detrás de un buen lector puede haber un escritor. Y en eso ando.

–¿Alguna referencia?

–Me marcó mucho los Episodios Nacionales de Pérez Galdós. En estas obras se combina de forma magistral la historia y la narrativa. Yo los he leído varias veces y siempre me entusiasman. Es una forma de enseñar historia a través de la literatura. Creo, con toda humildad, que a veces se enseña mal la historia. Ocurre algo parecido con las matemáticas. La historia es apasionante.

–¿Por qué este interés por la historia?

–La idea que se repite con frecuencia de si desconoces la historia estás condenado a repetirla se cumple. Tenemos las mismas pasiones, los mismos miedos, los mismos defectos y las mismas virtudes que hace tres siglos. Por eso muchos textos del siglo tres antes de Cristo tienen vigencia hoy. Cuando conocemos la historia, conocemos el presente y el futuro. No tengo dudas de eso.

–¿Trata de contagiar esta pasión o la guarda para uno mismo?

–Yo hablo con todo el mundo y trato de contagiar esa pasión por descubrir por qué ocurre lo que ocurre a través de la historia. Y la mejor forma es hacerlo a través de la intrahistoria. Soy muy de contar intrahistorias.

–¿Qué disciplina sigue?

–En eso no soy muy disciplinado. Hay días que me pongo y paso cuatro o cinco horas y luego estoy varios días sin escribir nada. Eso es lo bonito de vivirlo como una pasión. No tengo un compromiso de escribir para una fecha o un plazo concreto. Yo he aunado la literatura porque me gusta escribir y la investigación histórica. Si no hubiera sido policía, hubiera sido profesor de Historia o periodista. Y en mi trayectoria profesional en el cuerpo he sido docente y un poco periodista.

–¿Cómo fue esa experiencia?

–Docente porque fui profesor de la Academia de Policía de Ávila once años. Enseñé Seguridad Ciudadana e Intervención

Policial. Incluso escribí algún manual. Y como periodista estuve dentro del cuerpo porque fui portavoz de la Jefatura Superior en Extremadura. El jefe superior me encargó el gabinete de prensa. Lo hice con mucho entusiasmo. Conocí en aquella etapa a periodistas con los que hoy sigo manteniendo una relación cercana.

–¿La época que más le atrae?

–El final de la Segunda República y la Guerra Civil. Me interesa mucho porque creo que se ha manipulado mucho. Yo, con toda la modestia, quiero sacar la verdadera historia. Sin matices. Hay mucha bibliografía sobre esta época, pero muy contaminada por los prejuicios políticos actuales. Los de izquierdas retratan a una derecha asesina –que no digo que no lo fueran en un momento dado– y los que ganaron la guerra pintaron a la izquierda como unos seres perversos. Yo creo que ni una cosa ni la otra. La historia hay que mirarla desde un punto aséptico. Centrarse en los hechos.

–¿Siente usted la soledad del escritor?

–La narración es muy satisfactoria porque sientes que recorres el camino por los lugares y los personajes que investigas. Yo soy de compartir mucho con los amigos los avances que hago. Les digo que lean lo que llevo. Y cuando veo que les interesa, que les gusta, me da ánimo para dar el paso siguiente. Atraviesas fases de pesimismo. A veces sientes que lo que has investigado y lo que quieres contar quizás no lo puedas transmitir a la gente como te gustaría. Pero con eso hay que convivir.