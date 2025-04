El recorte de la ayuda de la Junta deja sin plan de 'respiro' a 200 familias en verano

«Estamos consternados y muy disgustados por la decisión adoptada por la Dirección General de Servicios Sociales y consideramos que es un despropósito», afirma Pedro ... Calderón, presidente de Plena Inclusión Extremadura.

El recorte en la ayuda que la Junta venía concediendo a esta organización, integrada por 29 asociaciones que en la región trabajan en favor de personas con discapacidad intelectual, impide que pueda continuar adelante con su programa 'respiro familiar'. Se trata de una iniciativa que permite al año a unas 200 familias con adultos con discapacidad intelectual a su cargo dejarles durante unos días al cuidado de otras personas.

«Estas familias están agotadas, son cuidadoras las 24 horas al día los 365 días del año y necesitan por eso un respiro familiar, un descanso psicológico que es imprescindible», explica Pedro Calderón.

Esos días de descanso los ha venido garantizando la organización desde 2017 gracias sobre todo a la aportación económica de la Junta. Una ayuda que, concreta Pedro Calderón, «se nos ha concedido tanto para desarrollar el programa destinado a menores con discapacidad intelectual como a mayores».

El primero no corre ningún peligro, porque la ayuda regional continúa. «Es posible gracias a una subvención nominativa que nos concede la Dirección General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia», perteneciente a la Consejería de Salud, aclara por su parte Sebastián González, gerente de Plena Inclusión.

La situación del 'respiro familiar' para adultos es diferente. «Directamente no podemos desarrollar el programa, el recorte de la ayuda no lo hace posible», añade. Según su explicación, este proyecto se ha venido subvencionando con cargo al reparto de los fondos logrados a través del IRPF. «Por esta vía se nos concedieron el año pasado 139.000 euros», detalla el gerente de Plena Inclusión. «Este año, por el contrario, la cuantía ha descendido hasta los 76.000 euros y, por tanto, por falta de financiación no podemos desarrollar el 'respiro familiar' para personas adultas con discapacidad intelectual».

Según su explicación, la Junta ha reducido la aportación porque ha aumentado el número de proyectos a subvencionar. Sin embargo, «cuando esta situación se ha dado en otras ocasiones, la Junta nos concedía una subvención nominativa con la que completar la financiación que necesitamos para mantener el programa», afirma Sebastián González. «Buscaba la manera de mantener las ayudas para que las familias contaran con los días de descanso», corrobora Pedro Calderón.

La Dirección General de Servicios Sociales aclara al respecto a HOY que «no se ha retirado ninguna subvención para el respiro familiar de personas adultas con discapacidad intelectual, porque no existía ninguna línea específica», y adelanta que «se va a poner en marcha el primer plan de respiro familiar, dotado con un millón de euros».

«Lo que está haciendo la Junta es experimentar con algo que funcionaba perfectamente, que ha generado una gran satisfacción por parte de las familia, y sin contar con las asociaciones del sector. Creemos que es un absoluto despropósito», insiste Pedro Calderón. «Y, además, llegan tarde», añade Sebastián González.

Los afectados

«No puedo dormir», reconoce un familiar afectado por esta situación. «Las personas con discapacidad intelectual han tenido en las estancias de conciliación un espacio seguro para desarrollar actividades de ocio lejos de sus familias, con tranquilidad, seguridad y apoyos adecuados a sus necesidades». Y las familias, por su parte, han venido disfrutando «de una semana para realizar actividades para ellas, sabiendo que su familiar estaba en las mejores condiciones, para descansar y cuidar de su salud mental y física para poder seguir con una tarea que sólo comprende quien la conoce».

«Estamos teniendo muchas quejas, como también le están llegando a la Junta, nos consta», reconocen en Plena Inclusión, que esperan que Servicios Sociales lance pronto la convocatoria y se pueda asegurar «un servicio muy esperado y que, en cualquier caso, ya no será posible este mes de julio».

Plena Inclusión, por su parte, trata de conseguir financiación alternativa a la de la Junta. «Estamos negociando con la Diputación de Badajoz y con Caja Badajoz para ver si nos ayudan y podemos mantener el 'respiro familiar' al menos durante agosto y para las situaciones más sangrantes, y también el resto de los periodos vacacionales». Sebastián González concreta que, en verano, el programa se desarrollaba en julio y agosto en la Residencia Universitaria de Caja Badajoz, con estancias de 5 a 7 días, y en Navidad y en Semana Santa «habitualmente en albergues que nos cedía el Instituto de la Juventud».