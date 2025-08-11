HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cancho del Fresno, playa de Cañamero. HOY

Una playa cacereña única, imagen del cupón de la ONCE

La única playa de la provincia de Cáceres con Bandera Azul será la imagen del cupón de la ONCE

Judit Molina

Judit Molina

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:52

La Playa de Cancho del Fresno, en Cañamero y situada en el embalse del mismo nombre y en el entorno del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, será la imagen del cupón de la ONCE correspondiente al martes 19 de agosto, dentro de la serie 'Playas con bandera'.

Esta nueva imagen en el cupón de la ONCE se suma a otras ya protagonizadas por espacios emblemáticos de Extremadura, como la Playa de Puerto Peña, en Talarrubias, y el XX Festival Transfronterizo Boda Regia de Valencia de Alcántara, ambos también imagen de sorteos anteriores.

Ubicación privilegiada en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

Esta playa es la única de la provincia de Cáceres que cuenta con la prestigiosa distinción internacional de Bandera Azul, reconocimiento que ha renovado este verano por tercer año consecutivo. Su ubicación privilegiada la convierte en un destino de referencia para el turismo de interior en Extremadura.

Además de ofrecer un espacio de baño, la Playa de Cancho del Fresno permite practicar actividades náuticas y pesca en un entorno natural protegido. Muy cerca se encuentra la Cueva de la Chiquita, la primera cueva con pinturas rupestres descubierta en la provincia, lo que añade un valor cultural al atractivo del lugar.

