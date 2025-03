La plataforma ‘Sí a Almaraz’ viaja a Bruselas para pedir la continuidad de la central

Una delegación de la plataforma ‘Sí a Almaraz, sí al futuro’ mantendrá mañana lunes y el martes, 17 y 18 de marzo, reuniones de trabajo ... en Bruselas con distintos representantes públicos de las instituciones comunitarias, además de con entidades del tejido sociopolítico de la Unión Europea.

En esas reuniones, la plataforma enfatizará en la importancia de la central nuclear extremeña para las posibilidades de desarrollo industrial y de captación de proyectos empresariales de Extremadura.

La región, que cerró el año 2023 con su PIB per cápita en el 69% de la media para la Unión Europea, es receptora de fondos Feder y del Fondo Social Europeo Plus, cuyos objetivos son reducir las desigualdades regionales, y que perciben los territorios que no alcanzan el 75% en este indicador.

«Hemos visto que, como españoles y europeos, tenemos que reforzar la autonomía estratégica», defiende el colectivo

La plataforma ‘Sí a Almaraz’ pedirá a los representantes comunitarios una «actitud activa en la defensa de Almaraz», cuyo calendario de cierre fue firmado por el Gobierno español y por las empresas propietarias de la instalación en 2020. Apoyará el colectivo su solicitud en la misión que la Comisión Europea y el Parlamento tienen encomendada para «asegurar la autonomía energética» del conjunto de la Unión y «fomentar la descarbonización», con energías como la nuclear, según explican desde la asociación.

«En estos cinco años –afirma el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, sobre el tiempo transcurrido desde la firma del apagón de los reactores– la situación y las previsiones han cambiado mucho, y hemos visto que, como españoles y europeos, tenemos que reforzar nuestra autonomía estratégica».

En esa línea, entiende el presidente de la plataforma que «si el Gobierno de España no cambia su decisión, lanzará en la Unión Europea el mensaje equivocado, porque cerrar Almaraz sería un golpe a la soberanía energética de Europa».

Así, la delegación está formada por Sánchez (que es también alcalde de Belvis de Monroy/Casas de Belvis); Patricia Rubio, trabajadora de la central y una de las fundadoras de la plataforma, y los alcaldes de Almaraz, Juan Antonio Díaz; Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso; Millanes, Ahitana Gómez; y Toril, Eugenio Trebejos, que es también presidente de la mancomunidad de municipios de Campo Arañuelo.

Representación política

Los cinco alcaldes pertenecen a tres partidos políticos distintos –PSOE, PP y Levanta– lo que según el colectivo «demuestra el carácter transversal de la defensa de la central en toda la zona».

Además, participa en el grupo de trabajo María Jesús González, secretaria general de la Asociación para la Transición Energética (ATE), entidad adherida a la plataforma y que defiende la sostenibilidad social, medioambiental y económica en el proceso de transición energética.

Previamente a este viaje, la plataforma se ha reunido este viernes, día 14, en Navalmoral de la Mata con otros alcaldes de los ayuntamientos adheridos, para explicar los pormenores y objetivos del viaje y recabando «todo su apoyo».

El viaje de la plataforma ha recibido financiación a través de una campaña de crowdfunding, en la plataforma Go Fundme, donde hasta ahora se han recibido más de 7.000 euros. La campaña seguirá abierta unos días más para completar gastos e incluso realizar nuevas acciones, añade el colectivo.