CC OO se planteará medidas de presión si no se equipara el sueldo en la Administración

El sindicato CC OO de Extremadura pide la reapertura «inmediata» de la mesa general de negociación para abordar la equiparación salarial del personal de ... la Administración General de la Junta de Extremadura.

El sindicato muestra «preocupación» ante la «falta de voluntad negociadora» por parte de la Administración, que «se ha negado a abrir un proceso de diálogo sobre una reivindicación justa, legítima e histórica»; y apunta que de no producirse «avances inmediatos» no renuncia a ejercer las «medidas de presión» para alcanzar esta reivindicación.

«La dignidad y el reconocimiento profesional del personal público de la Administración General extremeña no pueden seguir esperando», incide la federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, que asistió ayer al acto de mediación preceptiva previo a la convocatoria de huelga promovida por el sindicato USO, cuyo motivo central es la equiparación salarial del personal de la Administración General con el resto de empleados públicos.

CC OO recordó que estaba prevista una reunión de la mesa general de negociación para el pasado 24 de septiembre, en la que, precisamente, se iba a tratar este asunto, y que fue «cancelada sin explicación alguna».

Entiende, así, que es el foro legítimo y legalmente establecido para negociar y alcanzar acuerdos que afectan a las retribuciones del empleado público.