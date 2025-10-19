La planificación eléctrica hasta 2030 recoge más de 200 millones de inversión en Extremadura

El plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2025-2030 contempla inversiones de más de 200 millones de ... euros en Extremadura. El Gobierno central ultima la aprobación del documento que recoge las mejoras previstas en la infraestructura nacional para los próximos años.

Las inversiones propuestas para Extremadura, algunas de las cuales ya están en marcha o terminadas, permitirán asumir la generación de energía mediante fuentes renovables, principalmente fotovoltaica, así como dar servicio a instalaciones industriales previstas. También permitirá corregir deficiencias de la red y mejorar el suministro.

El proceso de planificación de la red de transporte de energía eléctrica tiene como objetivo prever las necesidades de desarrollo de la infraestructura, tanto para actuaciones de modernización de las instalaciones existentes como nuevo equipamiento.

La planificación tiene en cuenta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), donde se fija el escenario objetivo en cuanto a generación y demanda de electricidad a nivel nacional en cumplimiento de los compromisos internacionales y del marco legislativo europeo. En ese documento se recogen unos objetivos que requieren para su cumplimiento de una adecuada infraestructura eléctrica.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto el trámite de audiencia de la planificación propuesta para el periodo 2025-2030, así como el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Con ello se da un paso más en la tramitación del citado plan tras una primera fase de consultas.

La Junta de Extremadura realizó alegaciones en esa primera fase, tras lo cual muchas de sus peticiones han sido atendidas, como ha señalado el Gobierno regional. Sin embargo, considera necesarias otras mejoras que no se han incluido en el plan, como la dotación de infraestructuras en zonas con carencias en la provincia de Cáceres. Por ese motivo, volverá a plantear sus demandas en esta nueva fase.

El documento, que ya está disponible para su consulta, recoge unas inversiones de 13.122 millones de euros (aunque ascienden a 13.600 millones con la actualización de los precios) en todo el país. Una buena parte, 1.973 millones, corresponde a conexiones internacionales, mientras que 11.143 se destina al refuerzo de redes.

La planificación señala que se prevé un aumento de la demanda del 60% en los próximos años debido a la digitalización y la automatización de la economía española. Asimismo, se contempla la integración de 159 gigavatios de energía renovable en el horizonte de 2030. Para ello, es necesario tanto adecuar las redes de distribución como las destinadas a asumir la generación.

A esto se suma el deseo de corregir las deficiencias detectadas en el sistema eléctrico nacional tras el apagón que se produjo el pasado mes de abril, a lo que obedecen en parte las conexiones internacionales. Con ese fin, el plan recoge infraestructuras con las que se pretende evitar nuevos colapsos en la red.

Inversiones en la región

Dentro del apartado dedicado a la red de partida, la planificación 2025-2030 recoge para Extremadura un proyecto destinado a dar servicio a consumidores y apoyo a la distribución, con un coste estimado de 51 millones de euros. Cada comunidad autónoma cuenta con una intervención de este tipo para cumplir con las actuaciones pendientes del plan anterior.

En el caso de Extremadura, contiene la nueva línea de alta tensión Cáceres-Los Arenales, las nuevas subestaciones Guadiana y Río Caya, que estarán conectadas con la de San Serván en un nuevo eje de doble circuito, y las ampliaciones de las subestaciones de Arañuelo y Trujillo. Con ello se pretende «permitir la integración de renovables existentes y futuras en la zona», así como «dar apoyo a demandas singulares».

En el apartado dedicado a la red de partida hay otra inversión de 5,3 millones de euros para refuerzos que permitan atender la electrificación y la integración de renovables. También se trata de una actuación procedente de planes anteriores, en concreto un nuevo transformador en la subestación Arañuelo.

Asimismo, para la mejora de la infraestructura de transporte se prevén nuevos tendidos, renovación de posiciones en subestaciones o cambios de conductor en las líneas Almaraz-Trujillo, Mérida-Trujillo y Alvarado-Mérida.

En cuanto a nuevas actuaciones, para mejorar el suministro y asegurar la integración de renovables figura un eje entre Extremadura y Andalucía, que se concretará con la conexión de la subestación de Puebla de Guzmán, en Huelva, con la de Fuente de Cantos (ya construida) en un doble circuito. La inversión se acerca a 70 millones de euros.

Junto a esto, el plan reseña una actuación dotada con 80 millones de euros para la integración de renovables en Extremadura y Castilla-La Mancha, aunque no precisa la inversión en cada comunidad. La ficha incluye las subestaciones de 400 kilovoltios Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, Zarzón y Maguilla, con sus correspondientes conexiones a líneas de alta tensión. Asimismo, se contempla la repotenciación de las líneas Alvarado-Balboa y Cáceres-Torrejón, lo que permitirá aumentar su capacidad y prolongar su vida útil.

Por último, se recoge una inversión de 6,5 millones de euros para dar servicio a consumidores directamente conectados a la red de transporte o mejorar la distribución en Extremadura. Se incluye la nueva subestación Los Santos de Maimona con entrada y salida en la línea de Mérida-Guillena, una de las más importantes de la región, la ampliación de esa misma subestación y de Los Arenales en Cáceres (ambas de 220 kilovoltios) y las ampliaciones de las subestaciones de 400 kilovoltios de Quintana de la Serena, Río Caya y Don Álvaro.