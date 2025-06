«Con el Plan Bolonia la universidad empezó a diseñar títulos para tener más alumnos»

Los grados blancos, tal y como denomina el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz a los estudios que no permiten ejercer la ... profesión plenamente, con todas sus atribuciones, empezaron a surgir hace más de una década con el Plan Bolonia, un proceso por el que los países europeos unificaron los sistemas educativos a nivel universitario. «Hasta el Plan Bolonia estaba todo meridianamente claro.

Con la reforma se separa el título de la denominación de la profesión. Entonces las universidades empezaron a diseñar grados relacionados con la industria para tener más alumnos», explica Vicenta Gómez, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz. Atribuye a ese plan parte del problema que hoy sufren los estudiantes.

«Establecieron especialidades en los grados y luego un máster de Ingeniería Industrial que les abría la puerta para la atribución en todas las ramas. Era una forma de tener más alumnos y alargar el proceso», añade Gómez.

Un problema en el que los perjudicados son los estudiantes. «Muchas veces se matriculan en grados pensando que una de las salidas será hacer proyectos de instalaciones o llevar direcciones de obra y resulta que no pueden porque es un trabajo para el que no tienen las atribuciones», indica Gómez, que asegura que han tenido casos de familiares y estudiantes con dudas que se han puesto en contacto con el Colegio tras graduarse en una titulación que no le da acceso a la profesión regulada.

Títulos sin acceso a la profesión regulada Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Se oferta en el centro universitario e Mérida.

Títulos de Ingeniería con acceso a la profesión regulada Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática, Mecánica y Química Industrial Los cuatro grados se imparten en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz.

De este asunto han hablado con la UEx, pese a ser una de las universidades del país que menos grados blancos oferta. «Tenemos muy buena relación con la UEx y la Escuela de Ingenierías Industriales y ellos conocen esto perfectamente», apunta Gómez. Hay que matizar que la UEx es clara en las atribuciones de estos títulos y especifica en su página web las características que tiene cada uno de ellos.

Copitiba cuenta en su portal web con un espacio donde se pueden encontrar las denominaciones de títulos que no tienen atribuciones para el ejercicio profesional. Recomienda que los estudiantes consulten la guía de titulaciones elaborada por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (Cogiti), dado que las situaciones son muy diversas.