Las piscinas naturales de la región ya notan los efectos de la sequía

La escasez de agua que sufre la región también se hace notar en las numerosas piscinas naturales que se sitúan principalmente en la provincia de ... Cáceres. Los caudales disminuyen a medida que pasa el verano, lo que dificulta el tratamiento adecuado del agua y empeora su calidad.

Todo ello afecta a estos entornos tan característicos de la zona, que son unos de los principales focos de atracción turística de muchos municipios del lugar.

Algunas de ellas, a pesar del poco caudal con el que cuentan, están abiertas al baño público este verano con normalidad. Sin embargo, el alcalde de Villanueva de la Vera, Antonio Caperote, ha decidido abrir las compuertas de La Gargantilla, la piscina natural de su localidad.

Los motivos son diversos. En ese lugar, el principal problema es la circulación hídrica. «En algunas piscinas ocurre que a lo mejor los cauces de riego están por bajo, entonces pasa algo de agua antes de coger dichos cauces. Los nuestros están por encima de lo que son las piscinas y no corre el agua», explica el regidor local.

Además, según detalla, el agua estaba comenzando a adquirir un color verdoso. «En el cauce de la garganta no se puede echar ningún tipo de producto. A pesar de tener una depuradora de apoyo, no había posibilidad de mantener el agua. Al no renovarse, se queda sin oxígeno y, al no poder tratar con ningún producto, nos podemos encontrar con algún tipo de infección y no merece la pena arriesgar», expresa Caperote. Todos estas razones han valido para que este increíble espacio natural no se encuentre en la misma situación que otros años. Las personas aprovechan para bañarse en distintos «charcos» de la zona mientras esta situación se resuelve, aunque no parece tener una sencilla resolución.

Ampliar Piscina natural de El Nogalón, en Jerte.

El alcalde de Villanueva de la Vera señala que van a «tratar por todos los medios tener una solución de cara al 2023», pero remarca que esto «no se va arreglar en dos días». El regidor local afirma que esta situación es «generalizada» en las piscinas naturales de la comarca, destacando que el caudal de la Garganta lleva reduciéndose «20 o 30 años».

Ante las consultas de este periódico a varios alcaldes de las comarcas del Valle del Jerte y La Vera, la mayoría de ellos declinan manifestarse sobre el tema. Uno de ellos confiesa que quiere «evitar perjudicar al turismo» de la zona.

«Están bien»

Alfonso Beltrán, diputado provincial de Cáceres responsable de las materias de Medio Ambiente y Transición Ecológica, indica que, a pesar de que «alguna puntualmente tenga problemas, la mayoría están aguantando bastante bien».

Igualmente cree que la situación no «está como otros años» y no se aventura a asegurar que ese actual estado favorable vaya a mantenerse durante el resto del verano. «De aquí en adelante no puedo asegurar nada porque la situación es complicada. A fecha de hoy, la mayoría, el 95 por ciento de las piscinas naturales del norte de Cáceres están bien para bañarse. Dentro de una semana o diez días, no sabemos, porque es un año atípico y puede ser que haya algún inconveniente en alguna de ellas», expone.

Beltrán también es alcalde de Hernán-Pérez, municipio de la comarca de Sierra de Gata, donde hay una piscina natural. El primer edil confirma que el 27 de julio se hizo un estudio del agua de dicha piscina y «el agua es apta para el baño», algo que, según el regidor local, se repite en el resto de piscinas legales de la provincia.

El seguimiento de que estas piscinas se mantengan en condiciones aptas es responsabilidad de los ayuntamientos y la Junta, confirma la Confederación Hidrográfica del Tajo a este diario.