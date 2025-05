«Una mina genera impacto, pero igual que la agricultura»

El geólogo y profesor del IES Universidad Laboral de Cáceres no pasa por alto la controversia que genera cualquier noticia de minería, sobre la que suele surgir una oposición social. «Esto los geólogos lo vemos de dos formas. Por un lado –razona– no hay que olvidar, y así nos enseñan desde pequeños, que la minería es sector primario, junto con la ganadería o la agricultura. Existe desde la Edad del Cobre y en la actualidad, queramos o no, estamos rodeados de cosas fabricadas con metales, no metales o rocas. La presión social es porque la gente no quiere una mina cerca de su casa porque es indiscutible que genera impacto ambiental, pero igual que la agricultura. Todos los Llanos de Cáceres están deforestados y la Siberia extremeña tampoco era así. La actividad humana genera impacto, se trata de generar una minería lo más sostenible posible y en esto hoy se ha avanzado mucho. Pero los recursos están donde están y nadie quiere privarse de sus lujos, como un móvil o un coche. Pero es que esta paradoja, controversia o hipocresía, no sé cómo llamarlo, pasa en todos los sectores, por ejemplo cuando queremos una camiseta barata sin pensar en cómo se producen».

Además, recuerda que Extremadura tiene tradición minera. Habla de que tuvo los fosfatos más importantes de Europa; de la mina de wolframio La Parrilla, en Almoharín; de muchas pequeñas explotaciones en época de guerra; de la importancia del granito en Extremadura como segunda productora de roca ornamental; de la industria pizarrera; de la mina de hierro en Burguillos del Cerro. «Esta es una región –añade– con cinc, estaño, plomo e incluso uranio, que no gusta pero es con lo que funcionan las centrales nucleares», señala.

Por último, subraya el interés turístico que despiertan minas en desuso. No solo dinamizan territorios, como La Jayona en Fuente del Arco, o la que se plantea hacer visitable en Santa Marta. Y en otras comunidades cita Riotinto (Huelva), Almadén (Ciudad Real), la Geoda de Pulpí (Almería) tapizada por cristales de yeso, Las Médulas (León) o todos los geoparques que hay en España.